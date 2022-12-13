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Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без света - РИА Новости, 13.12.2022
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Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без света
Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без света - РИА Новости, 13.12.2022
Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без света
Около 5 тысяч человек в 42 населённых пунктах Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:48
2022-12-13T11:48
происшествия
нижегородская область
россия
электричество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Около 5 тысяч человек в 42 населённых пунктах Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря в Нижегородской области прошел ледяной дождь, который привёл к нарушениям энергоснабжения в 13 районах региона. К вечеру 12 декабря без света оставались более 17 тысяч человек в 131 населённом пункте региона."По состоянию на 5:00 13 декабря нарушено электроснабжение в 42 населённых пунктах в 5 муниципальных образованиях с количеством населения порядка 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.Аварийно-восстановительные работы продолжаются: бригады меняют и выправляют опоры, расчищают трассы высоковольтных линий, устраняют обрывы, снимают деревья с проводов.
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происшествия, нижегородская область, россия, электричество
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Электричество
11:48 13.12.2022
 
Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без света

Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Около 5 тысяч человек в 42 населённых пунктах Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря в Нижегородской области прошел ледяной дождь, который привёл к нарушениям энергоснабжения в 13 районах региона. К вечеру 12 декабря без света оставались более 17 тысяч человек в 131 населённом пункте региона.
"По состоянию на 5:00 13 декабря нарушено электроснабжение в 42 населённых пунктах в 5 муниципальных образованиях с количеством населения порядка 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются: бригады меняют и выправляют опоры, расчищают трассы высоковольтных линий, устраняют обрывы, снимают деревья с проводов.
Восстановление электроснабжения, вызванного выпадением ледяного дождя, в Чувашии - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 11:31
Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света
 
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