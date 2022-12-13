https://ria.ru/20221213/svet-1838270813.html

Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без света

Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без света - РИА Новости, 13.12.2022

Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без света

Около 5 тысяч человек в 42 населённых пунктах Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:48

2022-12-13T11:48

2022-12-13T11:48

происшествия

нижегородская область

россия

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806906_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_025ffac6dc9c8cbd97a131e825df90b8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Около 5 тысяч человек в 42 населённых пунктах Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря в Нижегородской области прошел ледяной дождь, который привёл к нарушениям энергоснабжения в 13 районах региона. К вечеру 12 декабря без света оставались более 17 тысяч человек в 131 населённом пункте региона."По состоянию на 5:00 13 декабря нарушено электроснабжение в 42 населённых пунктах в 5 муниципальных образованиях с количеством населения порядка 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.Аварийно-восстановительные работы продолжаются: бригады меняют и выправляют опоры, расчищают трассы высоковольтных линий, устраняют обрывы, снимают деревья с проводов.

https://ria.ru/20221213/svet-1838265925.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, россия, электричество