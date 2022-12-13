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Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света - РИА Новости, 13.12.2022
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Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света
Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света - РИА Новости, 13.12.2022
Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света
Более 7 тысяч жилых домов в 79 населенных пунктах остаются без электроснабжения из-за последствий снегопада, говорится в сообщении МЧС республики. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:31
2022-12-13T11:39
происшествия
олег николаев (политик)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
погода
электричество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Более 7 тысяч жилых домов в 79 населенных пунктах остаются без электроснабжения из-за последствий снегопада, говорится в сообщении МЧС республики.Ранее сообщалось, что массовые аварии на линиях электропередач произошли в Чувашии в результате обильного снегопада и ледяного дождя в воскресенье. В зону отключения попали 90 населенных пунктов, более 14 тысяч жилых дома с населением более 26 тысяч человек в 90 населенных пунктах республики."По состоянию на 7.00 13 декабря, нарушения электроснабжения отмечаются в 12 муниципалитетах республики: Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Козловском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском и Ядринском районах. Без электроэнергии остаются более 7 тысяч жилых домов в 79 населенных пунктах", - говорится в сообщении.Сообщается, что в аварийно-восстановительных работах задействованы почти 460 человек и 140 единиц техники. Также привлечены 40 бригад энергетиков из 6 субъектов России: Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областей. Для разведки местности и оперативного обнаружения участков обрывов ЛЭП применяются беспилотные авиационные системы МЧС России.Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что "благодаря действиям 98 аварийно-восстановительных бригад восстановлено подключение более 80% поврежденной сети"."Работы продолжаются на самых сложных оставшихся участках в Вурнарском и Ибресинском районах. Для расчистки пролетов линий (это 10-15 километров) от поваленных и угрожающих падением деревьев в труднопроходимой лесистой местности подключена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Чувашской Республике", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
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происшествия, олег николаев (политик), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия), погода, электричество
Происшествия, Олег Николаев (политик), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чувашская Республика (Чувашия), Погода, Электричество
11:31 13.12.2022 (обновлено: 11:39 13.12.2022)
 
Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света

Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света из-за сильного снегопада

© Фото : ГУ МЧС России по Чувашской РеспубликеВосстановление электроснабжения, вызванного выпадением ледяного дождя, в Чувашии
Восстановление электроснабжения, вызванного выпадением ледяного дождя, в Чувашии - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Чувашской Республике
Восстановление электроснабжения, вызванного выпадением ледяного дождя, в Чувашии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Более 7 тысяч жилых домов в 79 населенных пунктах остаются без электроснабжения из-за последствий снегопада, говорится в сообщении МЧС республики.
Ранее сообщалось, что массовые аварии на линиях электропередач произошли в Чувашии в результате обильного снегопада и ледяного дождя в воскресенье. В зону отключения попали 90 населенных пунктов, более 14 тысяч жилых дома с населением более 26 тысяч человек в 90 населенных пунктах республики.
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"По состоянию на 7.00 13 декабря, нарушения электроснабжения отмечаются в 12 муниципалитетах республики: Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Козловском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском и Ядринском районах. Без электроэнергии остаются более 7 тысяч жилых домов в 79 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в аварийно-восстановительных работах задействованы почти 460 человек и 140 единиц техники. Также привлечены 40 бригад энергетиков из 6 субъектов России: Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областей. Для разведки местности и оперативного обнаружения участков обрывов ЛЭП применяются беспилотные авиационные системы МЧС России.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что "благодаря действиям 98 аварийно-восстановительных бригад восстановлено подключение более 80% поврежденной сети".
"Работы продолжаются на самых сложных оставшихся участках в Вурнарском и Ибресинском районах. Для расчистки пролетов линий (это 10-15 километров) от поваленных и угрожающих падением деревьев в труднопроходимой лесистой местности подключена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Чувашской Республике", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияОлег Николаев (политик)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чувашская Республика (Чувашия)ПогодаЭлектричество
 
 
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