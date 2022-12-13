https://ria.ru/20221213/svet-1838265925.html

Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света

Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света - РИА Новости, 13.12.2022

Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света

Более 7 тысяч жилых домов в 79 населенных пунктах остаются без электроснабжения из-за последствий снегопада, говорится в сообщении МЧС республики. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:31

2022-12-13T11:31

2022-12-13T11:39

происшествия

олег николаев (политик)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чувашская республика (чувашия)

погода

электричество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Более 7 тысяч жилых домов в 79 населенных пунктах остаются без электроснабжения из-за последствий снегопада, говорится в сообщении МЧС республики.Ранее сообщалось, что массовые аварии на линиях электропередач произошли в Чувашии в результате обильного снегопада и ледяного дождя в воскресенье. В зону отключения попали 90 населенных пунктов, более 14 тысяч жилых дома с населением более 26 тысяч человек в 90 населенных пунктах республики."По состоянию на 7.00 13 декабря, нарушения электроснабжения отмечаются в 12 муниципалитетах республики: Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Козловском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском и Ядринском районах. Без электроэнергии остаются более 7 тысяч жилых домов в 79 населенных пунктах", - говорится в сообщении.Сообщается, что в аварийно-восстановительных работах задействованы почти 460 человек и 140 единиц техники. Также привлечены 40 бригад энергетиков из 6 субъектов России: Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областей. Для разведки местности и оперативного обнаружения участков обрывов ЛЭП применяются беспилотные авиационные системы МЧС России.Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что "благодаря действиям 98 аварийно-восстановительных бригад восстановлено подключение более 80% поврежденной сети"."Работы продолжаются на самых сложных оставшихся участках в Вурнарском и Ибресинском районах. Для расчистки пролетов линий (это 10-15 километров) от поваленных и угрожающих падением деревьев в труднопроходимой лесистой местности подключена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Чувашской Республике", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221212/svet-1838181851.html

https://ria.ru/20221212/aeroporty-1838172991.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, олег николаев (политик), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия), погода, электричество