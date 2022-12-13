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Жителя Алтая приговорили к 19 годам колонии за убийство учительницы - РИА Новости, 13.12.2022
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Жителя Алтая приговорили к 19 годам колонии за убийство учительницы
Жителя Алтая приговорили к 19 годам колонии за убийство учительницы - РИА Новости, 13.12.2022
Жителя Алтая приговорили к 19 годам колонии за убийство учительницы
Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Алтая за убийство бывшей учительницы, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:19
2022-12-13T14:19
происшествия
алтайский край
новоалтайск
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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Алтая за убийство бывшей учительницы, сообщили в СУСК по региону.Ранее сообщалось, что присяжные заседатели признали мужчину виновным в убийстве своей учительницы - в "совершении разбоя с отягчающими обстоятельствами и убийством с особой жестокостью, сопряженного с разбоем".Установлено, что летом 2021 года в Новоалтайске молодой человек из-за финансовых трудностей решил совершить разбойное нападение. Зная, что его бывшая 65-летняя учительница живет одна, обвиняемый с особой жестокостью нанес потерпевшей не менее 44 ударов ножом. От полученных травм учительница скончалась на месте, а убийца забрал имущество на сумму около 15 тысяч рублей и скрылся.Отмечается, что длительное время преступление оставалось нераскрытым.
https://ria.ru/20221212/sud-1838159930.html
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происшествия, алтайский край, новоалтайск
Происшествия, Алтайский край, Новоалтайск
14:19 13.12.2022
 
Жителя Алтая приговорили к 19 годам колонии за убийство учительницы

СК: суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Алтая за убийство учительницы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Алтая за убийство бывшей учительницы, сообщили в СУСК по региону.
"Судом ему (23-летнему жителю Алтайского края - ред) назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что присяжные заседатели признали мужчину виновным в убийстве своей учительницы - в "совершении разбоя с отягчающими обстоятельствами и убийством с особой жестокостью, сопряженного с разбоем".
Установлено, что летом 2021 года в Новоалтайске молодой человек из-за финансовых трудностей решил совершить разбойное нападение. Зная, что его бывшая 65-летняя учительница живет одна, обвиняемый с особой жестокостью нанес потерпевшей не менее 44 ударов ножом. От полученных травм учительница скончалась на месте, а убийца забрал имущество на сумму около 15 тысяч рублей и скрылся.
Отмечается, что длительное время преступление оставалось нераскрытым.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 18:27
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ПроисшествияАлтайский крайНовоалтайск
 
 
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