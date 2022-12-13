https://ria.ru/20221213/sud-1838331806.html

Жителя Алтая приговорили к 19 годам колонии за убийство учительницы

Жителя Алтая приговорили к 19 годам колонии за убийство учительницы - РИА Новости, 13.12.2022

Жителя Алтая приговорили к 19 годам колонии за убийство учительницы

Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Алтая за убийство бывшей учительницы, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:19

2022-12-13T14:19

2022-12-13T14:19

происшествия

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БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Алтая за убийство бывшей учительницы, сообщили в СУСК по региону.Ранее сообщалось, что присяжные заседатели признали мужчину виновным в убийстве своей учительницы - в "совершении разбоя с отягчающими обстоятельствами и убийством с особой жестокостью, сопряженного с разбоем".Установлено, что летом 2021 года в Новоалтайске молодой человек из-за финансовых трудностей решил совершить разбойное нападение. Зная, что его бывшая 65-летняя учительница живет одна, обвиняемый с особой жестокостью нанес потерпевшей не менее 44 ударов ножом. От полученных травм учительница скончалась на месте, а убийца забрал имущество на сумму около 15 тысяч рублей и скрылся.Отмечается, что длительное время преступление оставалось нераскрытым.

https://ria.ru/20221212/sud-1838159930.html

алтайский край

новоалтайск

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Евгения Нефедова

происшествия, алтайский край, новоалтайск