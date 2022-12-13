https://ria.ru/20221213/ssha-1838400692.html

Во Франции назвали шаг США, напугавший Европу

Во Франции назвали шаг США, напугавший Европу - РИА Новости, 13.12.2022

Во Франции назвали шаг США, напугавший Европу

Причиной стал закон о снижении инфляции, по которому производители, использующие экологически чистые технологии и работающие на территории США, получают щедрые... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:00

2022-12-13T17:00

2022-12-13T17:07

европа

сша

франция

санкции в отношении россии

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Все больше производственных компаний принимают решение вывести инвестиции из Европы, чтобы развивать бизнес в США, пишет газета Figaro. "Причиной стал закон о снижении инфляции, по которому производители, использующие экологически чистые технологии и работающие на территории США, получают щедрые государственные субсидии", — говорится в публикации. Отмечается, что новый закон представляет еще одну угрозу для конкурентоспособности европейской промышленности, уже серьезно пострадавшей от энергетического кризиса. Кроме того, учитывая, что цены на энергоносители в Соединенных Штатах в три-четыре раза ниже, чем в Европе, Америка становится для компаний привлекательнее, чем когда-либо, констатировал автор статьи.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Владимир Путин не раз подчеркивал, что ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221207/evropa-1836870896.html

https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html

европа

сша

франция

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

европа, сша, франция, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин