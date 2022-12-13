17:00 13.12.2022 (обновлено: 17:07 13.12.2022)
Во Франции назвали шаг США, напугавший Европу
Figaro: производственные компании массово покидают Европу ради развития бизнеса в США
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Все больше производственных компаний принимают решение вывести инвестиции из Европы, чтобы развивать бизнес в США, пишет газета Figaro.
"Причиной стал закон о снижении инфляции, по которому производители, использующие экологически чистые технологии и работающие на территории США, получают щедрые государственные субсидии", — говорится в публикации.
"Причиной стал закон о снижении инфляции, по которому производители, использующие экологически чистые технологии и работающие на территории США, получают щедрые государственные субсидии", — говорится в публикации.
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Отмечается, что новый закон представляет еще одну угрозу для конкурентоспособности европейской промышленности, уже серьезно пострадавшей от энергетического кризиса. Кроме того, учитывая, что цены на энергоносители в Соединенных Штатах в три-четыре раза ниже, чем в Европе, Америка становится для компаний привлекательнее, чем когда-либо, констатировал автор статьи.
"Некоторые видят в этом опасность новой волны массовой деиндустриализации Европы в интересах Соединенных Штатов. Тем более что к закону о снижении инфляции добавился закон о чипах, субсидирующий микропроцессорную промышленность в США", — резюмировалось в материале.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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