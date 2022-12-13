https://ria.ru/20221213/sovfed-1838274928.html
Комитет СФ одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев
Комитет СФ одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 13.12.2022
Комитет СФ одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:03
2022-12-13T12:03
2022-12-13T12:03
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России и рекомендовал сенаторам его одобрить на заседании 14 декабря.Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Комитет СФ одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев
Конституционный комитет СФ поддержал запрет суррогатного материнства для иностранцев