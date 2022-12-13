https://ria.ru/20221213/sotrudnichestvo-1838442307.html

Россия и Иран договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Россия и Иран договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью - РИА Новости, 13.12.2022

Россия и Иран договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Генеральные прокуроры России и Ирана Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери подписали программу сотрудничества до 2025 года и договорились создать рабочую... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T19:19

2022-12-13T19:19

2022-12-13T19:23

игорь краснов

россия

иран

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генеральные прокуроры России и Ирана Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери подписали программу сотрудничества до 2025 года и договорились создать рабочую группу по противодействию преступлениям, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства."В рамках рабочего визита в Исламскую Республику Иран Генпрокурор России Игорь Краснов встретился со своим коллегой Мохаммадом Джафаром Монтазери. Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Генеральной прокуратурой Ирана на 2023–2025 годы и Договоренность о создании рабочей группы по противодействию преступлениям", - говорится в сообщении.Кроме того, добавляется в релизе, Краснов на встрече обратил внимание на наличие достигнутой в начале этого года в ходе встречи в Москве договоренности об укреплении взаимодействия генпрокуратур России и Ирана, в том числе путем создания новых совместных форматов для диалога и объединения усилий в борьбе с различными криминальными проявлениями.Краснов также предложил рассмотреть вопрос о привлечении представителей Организации Генеральной инспекции Ирана к будущим совместным мероприятиям.

https://ria.ru/20221213/aviatsiya-1838419647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь краснов, россия, иран, москва