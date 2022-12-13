19:19 13.12.2022 (обновлено: 19:23 13.12.2022)
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Генпрокуроры России и Ирана подписали программу сотрудничества до 2025 года
Генеральный прокурор России Игорь Краснов и Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Джафар Монтазери во время встречи
Генеральный прокурор России Игорь Краснов и Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Джафар Монтазери во время встречи
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генеральные прокуроры России и Ирана Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери подписали программу сотрудничества до 2025 года и договорились создать рабочую группу по противодействию преступлениям, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.
"В рамках рабочего визита в Исламскую Республику Иран Генпрокурор России Игорь Краснов встретился со своим коллегой Мохаммадом Джафаром Монтазери. Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Генеральной прокуратурой Ирана на 2023–2025 годы и Договоренность о создании рабочей группы по противодействию преступлениям", - говорится в сообщении.
Кроме того, добавляется в релизе, Краснов на встрече обратил внимание на наличие достигнутой в начале этого года в ходе встречи в Москве договоренности об укреплении взаимодействия генпрокуратур России и Ирана, в том числе путем создания новых совместных форматов для диалога и объединения усилий в борьбе с различными криминальными проявлениями.
Краснов также предложил рассмотреть вопрос о привлечении представителей Организации Генеральной инспекции Ирана к будущим совместным мероприятиям.