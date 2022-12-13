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Россия и Иран договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью - РИА Новости, 13.12.2022
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Россия и Иран договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью - РИА Новости, 13.12.2022
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Генеральные прокуроры России и Ирана Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери подписали программу сотрудничества до 2025 года и договорились создать рабочую... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:19
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игорь краснов
россия
иран
москва
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генеральные прокуроры России и Ирана Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери подписали программу сотрудничества до 2025 года и договорились создать рабочую группу по противодействию преступлениям, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства."В рамках рабочего визита в Исламскую Республику Иран Генпрокурор России Игорь Краснов встретился со своим коллегой Мохаммадом Джафаром Монтазери. Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Генеральной прокуратурой Ирана на 2023–2025 годы и Договоренность о создании рабочей группы по противодействию преступлениям", - говорится в сообщении.Кроме того, добавляется в релизе, Краснов на встрече обратил внимание на наличие достигнутой в начале этого года в ходе встречи в Москве договоренности об укреплении взаимодействия генпрокуратур России и Ирана, в том числе путем создания новых совместных форматов для диалога и объединения усилий в борьбе с различными криминальными проявлениями.Краснов также предложил рассмотреть вопрос о привлечении представителей Организации Генеральной инспекции Ирана к будущим совместным мероприятиям.
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игорь краснов, россия, иран, москва
Игорь Краснов, Россия, Иран, Москва
19:19 13.12.2022 (обновлено: 19:23 13.12.2022)
 
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Генпрокуроры России и Ирана подписали программу сотрудничества до 2025 года

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Джафар Монтазери во время встречи
Генеральный прокурор России Игорь Краснов и Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Джафар Монтазери во время встречи
Генеральный прокурор России Игорь Краснов и Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Джафар Монтазери во время встречи
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генеральные прокуроры России и Ирана Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери подписали программу сотрудничества до 2025 года и договорились создать рабочую группу по противодействию преступлениям, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.
"В рамках рабочего визита в Исламскую Республику Иран Генпрокурор России Игорь Краснов встретился со своим коллегой Мохаммадом Джафаром Монтазери. Игорь Краснов и Мохаммад Джафар Монтазери подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой РФ и Генеральной прокуратурой Ирана на 2023–2025 годы и Договоренность о создании рабочей группы по противодействию преступлениям", - говорится в сообщении.
Кроме того, добавляется в релизе, Краснов на встрече обратил внимание на наличие достигнутой в начале этого года в ходе встречи в Москве договоренности об укреплении взаимодействия генпрокуратур России и Ирана, в том числе путем создания новых совместных форматов для диалога и объединения усилий в борьбе с различными криминальными проявлениями.
Краснов также предложил рассмотреть вопрос о привлечении представителей Организации Генеральной инспекции Ирана к будущим совместным мероприятиям.
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