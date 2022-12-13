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Моор: Тюменская область - один из лидеров в стране по сортировке мусора - РИА Новости, 13.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221213/sortirovka-1838460356.html
Моор: Тюменская область - один из лидеров в стране по сортировке мусора
Моор: Тюменская область - один из лидеров в стране по сортировке мусора - РИА Новости, 13.12.2022
Моор: Тюменская область - один из лидеров в стране по сортировке мусора
Тюменская область сортирует весь объем собранных твердых коммунальных отходов и входит в число регионов-лидеров России по этому показателю, отобранное вторсырье РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:24
2022-12-13T21:24
тюменская область
александр моор
светлана радионова
тюменская область
тюмень
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
сибур холдинг
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ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. Тюменская область сортирует весь объем собранных твердых коммунальных отходов и входит в число регионов-лидеров России по этому показателю, отобранное вторсырье региональный оператор продает на открытых аукционах.Губернатор Александр Моор и прибывшая в Тюмень с рабочим визитом глава Росприроднадзора Светлана Радионова осмотрели тюменский мусоросортировочный завод и ознакомились с его работой."Здесь принимают твердые коммунальные отходы из Тюмени и четырех ближайших районов. Также сюда привозят ТКО с мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Мощность завода позволяет обрабатывать 90 тонн отходов в час. Наш регион один из лидеров в стране по сортировке ТКО. Весь объем мусора в Тюменской области сортируется, отобранное вторсырье продается на открытых аукционах", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.После экскурсии губернатор и глава Росприроднадзора приняли участие в запуске экодома "Центральный" на Цветном бульваре в Тюмени, открытого в рамках совместного просветительского проекта ООО "Тюменское экологическое объедение" и компании "Сибур". Затем в правительстве региона состоялось совещание, касающееся сферы обращения с твердыми коммунальными отходами и перспектив развития отрасли.
https://ria.ru/20221202/eksport-1835811369.html
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александр моор, светлана радионова, тюменская область, тюмень, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), сибур холдинг
Тюменская область, Александр Моор, Светлана Радионова, Тюменская область, Тюмень, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Сибур Холдинг
21:24 13.12.2022
 

Моор: Тюменская область - один из лидеров в стране по сортировке мусора

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 13 дек – РИА Новости. Тюменская область сортирует весь объем собранных твердых коммунальных отходов и входит в число регионов-лидеров России по этому показателю, отобранное вторсырье региональный оператор продает на открытых аукционах.
Губернатор Александр Моор и прибывшая в Тюмень с рабочим визитом глава Росприроднадзора Светлана Радионова осмотрели тюменский мусоросортировочный завод и ознакомились с его работой.
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"Здесь принимают твердые коммунальные отходы из Тюмени и четырех ближайших районов. Также сюда привозят ТКО с мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Мощность завода позволяет обрабатывать 90 тонн отходов в час. Наш регион один из лидеров в стране по сортировке ТКО. Весь объем мусора в Тюменской области сортируется, отобранное вторсырье продается на открытых аукционах", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
После экскурсии губернатор и глава Росприроднадзора приняли участие в запуске экодома "Центральный" на Цветном бульваре в Тюмени, открытого в рамках совместного просветительского проекта ООО "Тюменское экологическое объедение" и компании "Сибур". Затем в правительстве региона состоялось совещание, касающееся сферы обращения с твердыми коммунальными отходами и перспектив развития отрасли.
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Тюменская областьАлександр МоорСветлана РадионоваТюменская областьТюменьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Сибур Холдинг
 
 
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