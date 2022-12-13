https://ria.ru/20221213/soobschenie-1838336786.html
В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР
В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР - РИА Новости, 13.12.2022
В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не располагает информацией о возобновлении железнодорожного сообщения с КНДР. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:34
2022-12-13T14:34
2022-12-13T14:36
россия
дальневосточная железная дорога
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кндр (северная корея)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не располагает информацией о возобновлении железнодорожного сообщения с КНДР."Не могу подтвердить эти сообщения", - сказал Руденко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".В начале ноября на Дальневосточной железной дороге РИА Новости сообщили, что Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение, первым поездом были отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят медикаменты.
https://ria.ru/20221206/kndr-1836551406.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальневосточная железная дорога, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), в мире
Россия, Дальневосточная железная дорога, Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), КНДР (Северная Корея), В мире
14:34 13.12.2022 (обновлено: 14:36 13.12.2022)
В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР
Замглавы МИД России Руденко не подтвердил возобновление железнодорожного сообщения с КНДР