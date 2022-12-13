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В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР - РИА Новости, 13.12.2022
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В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР
В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР - РИА Новости, 13.12.2022
В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не располагает информацией о возобновлении железнодорожного сообщения с КНДР. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:34
2022-12-13T14:36
россия
дальневосточная железная дорога
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кндр (северная корея)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не располагает информацией о возобновлении железнодорожного сообщения с КНДР."Не могу подтвердить эти сообщения", - сказал Руденко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".В начале ноября на Дальневосточной железной дороге РИА Новости сообщили, что Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение, первым поездом были отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят медикаменты.
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россия
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россия, дальневосточная железная дорога, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), в мире
Россия, Дальневосточная железная дорога, Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), КНДР (Северная Корея), В мире
14:34 13.12.2022 (обновлено: 14:36 13.12.2022)
 
В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР

Замглавы МИД России Руденко не подтвердил возобновление железнодорожного сообщения с КНДР

© AP PhotoПоезд с русскими рабочими, прибывающий в Северную Корею для реконструкции железных дорог
Поезд с русскими рабочими, прибывающий в Северную Корею для реконструкции железных дорог - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo
Поезд с русскими рабочими, прибывающий в Северную Корею для реконструкции железных дорог. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не располагает информацией о возобновлении железнодорожного сообщения с КНДР.
"Не могу подтвердить эти сообщения", - сказал Руденко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".
В начале ноября на Дальневосточной железной дороге РИА Новости сообщили, что Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение, первым поездом были отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят медикаменты.
Артиллерия КНДР - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 06:01
КНДР вновь открыла артиллерийский огонь в ответ на стрельбы Южной Кореи
 
РоссияДальневосточная железная дорогаАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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