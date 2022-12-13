https://ria.ru/20221213/soobschenie-1838336786.html

В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР

В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР - РИА Новости, 13.12.2022

В МИД не подтвердили возобновление железнодорожного сообщения с КНДР

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не располагает информацией о возобновлении железнодорожного сообщения с КНДР. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:34

2022-12-13T14:34

2022-12-13T14:36

россия

дальневосточная железная дорога

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кндр (северная корея)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не располагает информацией о возобновлении железнодорожного сообщения с КНДР."Не могу подтвердить эти сообщения", - сказал Руденко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".В начале ноября на Дальневосточной железной дороге РИА Новости сообщили, что Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение, первым поездом были отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят медикаменты.

https://ria.ru/20221206/kndr-1836551406.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, дальневосточная железная дорога, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), в мире