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Буддистские монахи изучат вместе с космонавтами феномен искусственного сна - РИА Новости, 13.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221213/son-1838293467.html
Буддистские монахи изучат вместе с космонавтами феномен искусственного сна
Буддистские монахи изучат вместе с космонавтами феномен искусственного сна - РИА Новости, 13.12.2022
Буддистские монахи изучат вместе с космонавтами феномен искусственного сна
Тибетские буддистские монахи образовали отряд исследователей из восьми человек и своими медитационными практиками помогают российских ученым изучать возможность РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:59
2022-12-13T12:59
религия
космос - риа наука
юрий бубеев
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
роскосмос
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Тибетские буддистские монахи образовали отряд исследователей из восьми человек и своими медитационными практиками помогают российских ученым изучать возможность погружения космонавтов в искусственный сон, рассказал заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юрий Бубеев."К исследованию медитации привлекли более ста монахов – наиболее опытных практиков. Радикально повлияло на судьбу проекта решение об организации группы монахов-исследователей. Для этого провели собеседование с желающими и рекомендованными вступить в группу молодыми монахами и выбрали кандидатов – по одному из каждого монастыря, всего восемь человек", - приводит слова Бубеева журнал "Русский космос".Ученый рассказал о встрече сотрудников Института с Далай-ламой, после которой тот не только согласился дать ученым возможность изучить электрическую активность мозга у монахов в процессе различных видов медитаций, но и сам предложил "исследовать не изученный западной наукой феномен "посмертной медитации" – тукдам, когда после констатации смерти тело монаха неделями не подвергается разложению".Отряд из восьми монахов-исследователей пригласили для обучения в МГУ, Институт мозга, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии и в ИМБП, где им прочитали лекции по исследованию мозгового обеспечения высшей нервной деятельности и сознания. Бубеев отметил, что раньше подобные исследования проводили западными ученые по время своих визитов мест, где обитают монахи. Сейчас же появилась реальная лаборатория с укомплектованным постоянным штатом.За счет этого, по словам ученого, удалось решить проблемы, связанные со сложностью контакта с не говорящими по-английски монахами, табуированностью многих тем, отсутствием знаний у ученых об этикете, ментальных различиях, иерархии ценностей монахов."Наиболее интересными для нас являлись практики индукции необычных, измененных состояний сознания. Такие состояния достигались многочасовыми медитациями, сенсорной депривацией, монотонией, глубокой концентрацией. Это было уже ближе к интересующим нас состояниям сознания, благодаря которым человек может изменять скорость метаболизма, вводить себя в определенные ресурсные состояния", - рассказал Бубеев.В то же время он уточнил, что сами по себе психотехнологии не решат проблему гибернации в длительном космическом полете. Итоговая технология будет состоять из индивидуальной комбинации разных методов. Перспективной в ИМБП считают ингаляцию инертных газов. Кроме того, после того, как появится возможность вводить космонавта в искусственный сон, нужно будет понять, как это повлияет на память, работоспособность и когнитивные способности экипажа.Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и ИМБП заключили соглашение, согласно которому к 2025 году будут изучены возможности погружения космонавтов в искусственный сон во время полетов к другим планетам. В ходе этой работы, как рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Института, планировалось исследовать "психотехнологии, индуцирующие измененные состояния, практикуемые в традиционных культурах народов Азии".
https://ria.ru/20221210/korabl-1837708153.html
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космос - риа наука, юрий бубеев, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, роскосмос
Религия, Космос - РИА Наука, Юрий Бубеев, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Роскосмос
12:59 13.12.2022
 
Буддистские монахи изучат вместе с космонавтами феномен искусственного сна

Монахи из Тибета помогут российским исследователям изучить искусственный сон космонавтов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБуддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана
Буддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Тибетские буддистские монахи образовали отряд исследователей из восьми человек и своими медитационными практиками помогают российских ученым изучать возможность погружения космонавтов в искусственный сон, рассказал заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юрий Бубеев.
"К исследованию медитации привлекли более ста монахов – наиболее опытных практиков. Радикально повлияло на судьбу проекта решение об организации группы монахов-исследователей. Для этого провели собеседование с желающими и рекомендованными вступить в группу молодыми монахами и выбрали кандидатов – по одному из каждого монастыря, всего восемь человек", - приводит слова Бубеева журнал "Русский космос".
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Ученый рассказал о встрече сотрудников Института с Далай-ламой, после которой тот не только согласился дать ученым возможность изучить электрическую активность мозга у монахов в процессе различных видов медитаций, но и сам предложил "исследовать не изученный западной наукой феномен "посмертной медитации" – тукдам, когда после констатации смерти тело монаха неделями не подвергается разложению".
Отряд из восьми монахов-исследователей пригласили для обучения в МГУ, Институт мозга, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии и в ИМБП, где им прочитали лекции по исследованию мозгового обеспечения высшей нервной деятельности и сознания. Бубеев отметил, что раньше подобные исследования проводили западными ученые по время своих визитов мест, где обитают монахи. Сейчас же появилась реальная лаборатория с укомплектованным постоянным штатом.
За счет этого, по словам ученого, удалось решить проблемы, связанные со сложностью контакта с не говорящими по-английски монахами, табуированностью многих тем, отсутствием знаний у ученых об этикете, ментальных различиях, иерархии ценностей монахов.
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"Наиболее интересными для нас являлись практики индукции необычных, измененных состояний сознания. Такие состояния достигались многочасовыми медитациями, сенсорной депривацией, монотонией, глубокой концентрацией. Это было уже ближе к интересующим нас состояниям сознания, благодаря которым человек может изменять скорость метаболизма, вводить себя в определенные ресурсные состояния", - рассказал Бубеев.
В то же время он уточнил, что сами по себе психотехнологии не решат проблему гибернации в длительном космическом полете. Итоговая технология будет состоять из индивидуальной комбинации разных методов. Перспективной в ИМБП считают ингаляцию инертных газов. Кроме того, после того, как появится возможность вводить космонавта в искусственный сон, нужно будет понять, как это повлияет на память, работоспособность и когнитивные способности экипажа.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и ИМБП заключили соглашение, согласно которому к 2025 году будут изучены возможности погружения космонавтов в искусственный сон во время полетов к другим планетам. В ходе этой работы, как рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Института, планировалось исследовать "психотехнологии, индуцирующие измененные состояния, практикуемые в традиционных культурах народов Азии".
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Буддизм, индуизм, джайнизм и сикхизм: что объединяет эти религии?
 
РелигияКосмос - РИА НаукаЮрий БубеевИнститут медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукРоскосмос
 
 
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