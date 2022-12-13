https://ria.ru/20221213/snegopad-1838387183.html

Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы

Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы - РИА Новости, 13.12.2022

Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы

Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в связи с прогнозируемым снегопадом переходит на усиленный режим работы, очистка снега будет проводиться в ночное и РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:38

2022-12-13T16:38

2022-12-13T16:38

москва

общество

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская железная дорога

погода

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в связи с прогнозируемым снегопадом переходит на усиленный режим работы, очистка снега будет проводиться в ночное и дневное время по специальному графику и не создаст помех движению поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее московский главк МЧС предупредил о снегопаде с 21.00 до девяти утра 14 декабря. Выпасть может до 17 сантиметров снега, сообщали столичные власти."В связи с прогнозируемым снегопадом, который в Москве ожидается в ночь с 13 на 14 декабря, Московская железная дорога переходит на усиленный режим работы. Около 1500 железнодорожников и 77 единиц специализированной техники готовы в круглосуточном режиме проводить очистку путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега", - рассказали в МЖД во вторник.Для координации действий по уборке снега на МЖД создан оперативный штаб, куда в режиме реального времени будет поступать информация об изменении метеоусловий."Работы по очистке снега будут проводиться в ночное и дневное время по специальному графику и не создадут помех движению поездов. При необходимости будут привлекаться дополнительные силы", - сообщили в МЖД.Железнодорожники призвали граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

https://ria.ru/20221212/moskva-1838045709.html

https://ria.ru/20221213/opasnost-1838356157.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская железная дорога, погода