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Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы - РИА Новости, 13.12.2022
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Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы
Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы - РИА Новости, 13.12.2022
Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в связи с прогнозируемым снегопадом переходит на усиленный режим работы, очистка снега будет проводиться в ночное и РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:38
2022-12-13T16:38
москва
общество
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская железная дорога
погода
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в связи с прогнозируемым снегопадом переходит на усиленный режим работы, очистка снега будет проводиться в ночное и дневное время по специальному графику и не создаст помех движению поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее московский главк МЧС предупредил о снегопаде с 21.00 до девяти утра 14 декабря. Выпасть может до 17 сантиметров снега, сообщали столичные власти."В связи с прогнозируемым снегопадом, который в Москве ожидается в ночь с 13 на 14 декабря, Московская железная дорога переходит на усиленный режим работы. Около 1500 железнодорожников и 77 единиц специализированной техники готовы в круглосуточном режиме проводить очистку путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега", - рассказали в МЖД во вторник.Для координации действий по уборке снега на МЖД создан оперативный штаб, куда в режиме реального времени будет поступать информация об изменении метеоусловий."Работы по очистке снега будут проводиться в ночное и дневное время по специальному графику и не создадут помех движению поездов. При необходимости будут привлекаться дополнительные силы", - сообщили в МЖД.Железнодорожники призвали граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.
https://ria.ru/20221212/moskva-1838045709.html
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москва, общество, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская железная дорога, погода
Москва, Общество, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская железная дорога, Погода
16:38 13.12.2022
 
Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы

Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы из-за снегопада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб чистит снег на Крымском мосту в Москве
Сотрудник коммунальных служб чистит снег на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник коммунальных служб чистит снег на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в связи с прогнозируемым снегопадом переходит на усиленный режим работы, очистка снега будет проводиться в ночное и дневное время по специальному графику и не создаст помех движению поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее московский главк МЧС предупредил о снегопаде с 21.00 до девяти утра 14 декабря. Выпасть может до 17 сантиметров снега, сообщали столичные власти.
Сотрудники снегоплавильного пункта ГУП Мосводосток во время чистки водоприемных колодцев в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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"В связи с прогнозируемым снегопадом, который в Москве ожидается в ночь с 13 на 14 декабря, Московская железная дорога переходит на усиленный режим работы. Около 1500 железнодорожников и 77 единиц специализированной техники готовы в круглосуточном режиме проводить очистку путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега", - рассказали в МЖД во вторник.
Для координации действий по уборке снега на МЖД создан оперативный штаб, куда в режиме реального времени будет поступать информация об изменении метеоусловий.
"Работы по очистке снега будут проводиться в ночное и дневное время по специальному графику и не создадут помех движению поездов. При необходимости будут привлекаться дополнительные силы", - сообщили в МЖД.
Железнодорожники призвали граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.
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МоскваОбществоРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская железная дорогаПогода
 
 
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