Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы
Московские железнодорожники переходят на усиленный режим работы из-за снегопада
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб чистит снег на Крымском мосту в Москве
Сотрудник коммунальных служб чистит снег на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) в связи с прогнозируемым снегопадом переходит на усиленный режим работы, очистка снега будет проводиться в ночное и дневное время по специальному графику и не создаст помех движению поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее московский главк МЧС предупредил о снегопаде с 21.00 до девяти утра 14 декабря. Выпасть может до 17 сантиметров снега, сообщали столичные власти.
"В связи с прогнозируемым снегопадом, который в Москве ожидается в ночь с 13 на 14 декабря, Московская железная дорога переходит на усиленный режим работы. Около 1500 железнодорожников и 77 единиц специализированной техники готовы в круглосуточном режиме проводить очистку путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега", - рассказали в МЖД во вторник.
Для координации действий по уборке снега на МЖД создан оперативный штаб, куда в режиме реального времени будет поступать информация об изменении метеоусловий.
"Работы по очистке снега будут проводиться в ночное и дневное время по специальному графику и не создадут помех движению поездов. При необходимости будут привлекаться дополнительные силы", - сообщили в МЖД.
Железнодорожники призвали граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.