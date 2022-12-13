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До 17 сантиметров снега может выпасть в Москве, предупредили синоптики - РИА Новости, 13.12.2022
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До 17 сантиметров снега может выпасть в Москве, предупредили синоптики
До 17 сантиметров снега может выпасть в Москве, предупредили синоптики - РИА Новости, 13.12.2022
До 17 сантиметров снега может выпасть в Москве, предупредили синоптики
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада, сегодня и завтра может выпасть до 17 сантиметров снега, сообщили в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:20
2022-12-13T14:20
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада, сегодня и завтра может выпасть до 17 сантиметров снега, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидается сильный снег, его прирост может составить до 17 сантиметров, гололедица и снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы продолжают работать в усиленном режиме", – цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Также он отметил, что постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, исходя из полученных данных, проводятся необходимые мероприятия по противогололедной обработке и очистке дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств."На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах и, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
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общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, россия, погода
Общество, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Россия, Погода
14:20 13.12.2022
 
До 17 сантиметров снега может выпасть в Москве, предупредили синоптики

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада, сегодня и завтра может выпасть до 17 сантиметров снега, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидается сильный снег, его прирост может составить до 17 сантиметров, гололедица и снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы продолжают работать в усиленном режиме", – цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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Также он отметил, что постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, исходя из полученных данных, проводятся необходимые мероприятия по противогололедной обработке и очистке дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств.
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах и, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
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