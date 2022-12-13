https://ria.ru/20221213/sneg-1838332157.html

До 17 сантиметров снега может выпасть в Москве, предупредили синоптики

До 17 сантиметров снега может выпасть в Москве, предупредили синоптики - РИА Новости, 13.12.2022

До 17 сантиметров снега может выпасть в Москве, предупредили синоптики

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада, сегодня и завтра может выпасть до 17 сантиметров снега, сообщили в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:20

2022-12-13T14:20

2022-12-13T14:20

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петр бирюков

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россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада, сегодня и завтра может выпасть до 17 сантиметров снега, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидается сильный снег, его прирост может составить до 17 сантиметров, гололедица и снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы продолжают работать в усиленном режиме", – цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Также он отметил, что постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, исходя из полученных данных, проводятся необходимые мероприятия по противогололедной обработке и очистке дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств."На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах и, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

https://ria.ru/20221213/pogoda-1838312287.html

https://ria.ru/20221212/aeroporty-1838172991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, россия, погода