https://ria.ru/20221213/slovar-1838370984.html
Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина"
Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина" - РИА Новости, 13.12.2022
Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина"
Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "женщина", включив в него взрослых, определяющих себя как женщин, даже... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:11
2022-12-13T16:11
2022-12-13T16:11
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кембридж
кембриджский университет
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "женщина", включив в него взрослых, определяющих себя как женщин, даже если при рождении они были другого пола.Словарь приводит несколько определений. Первое: женщина - это "взрослый человек женского пола". Кроме того, Кембриджский словарь также указывает, что определение "женщина" относится ко "взрослому, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол".На сайте словаря также приведены два примера употребления слова "женщина" в контексте людей другого пола, но считающих себя женщинами.
https://ria.ru/20221128/lgbt-1834596995.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, кембридж, кембриджский университет
В мире, Великобритания, Кембридж, Кембриджский университет
Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина"
Кембриджский словарь опубликовал несколько определений слова "женщина"