Рейтинг@Mail.ru
Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина" - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/slovar-1838370984.html
Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина"
Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина" - РИА Новости, 13.12.2022
Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина"
Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "женщина", включив в него взрослых, определяющих себя как женщин, даже... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:11
2022-12-13T16:11
в мире
великобритания
кембридж
кембриджский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/82/1496128261_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_4c406a2c555cd984f5281ac459c614c1.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "женщина", включив в него взрослых, определяющих себя как женщин, даже если при рождении они были другого пола.Словарь приводит несколько определений. Первое: женщина - это "взрослый человек женского пола". Кроме того, Кембриджский словарь также указывает, что определение "женщина" относится ко "взрослому, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол".На сайте словаря также приведены два примера употребления слова "женщина" в контексте людей другого пола, но считающих себя женщинами.
https://ria.ru/20221128/lgbt-1834596995.html
великобритания
кембридж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/82/1496128261_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_44187eee4b9a51401f03b4b420b6388b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, кембридж, кембриджский университет
В мире, Великобритания, Кембридж, Кембриджский университет
16:11 13.12.2022
 
Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина"

Кембриджский словарь опубликовал несколько определений слова "женщина"

© Fotolia / Davizro PhotographyСловари
Словари - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Fotolia / Davizro Photography
Словари. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "женщина", включив в него взрослых, определяющих себя как женщин, даже если при рождении они были другого пола.
Словарь приводит несколько определений. Первое: женщина - это "взрослый человек женского пола". Кроме того, Кембриджский словарь также указывает, что определение "женщина" относится ко "взрослому, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол".
На сайте словаря также приведены два примера употребления слова "женщина" в контексте людей другого пола, но считающих себя женщинами.
Территория Тринити-колледжа в Кембридже - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 08:00
ЛГБТ-пропаганда добралась до Христа
 
В миреВеликобританияКембриджКембриджский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала