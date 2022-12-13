https://ria.ru/20221213/skorost-1838302599.html
Росстандарт принял ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов
Росстандарт принял ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов - РИА Новости, 13.12.2022
Росстандарт принял ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, ограничивающий скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров, сообщили в Минпромторге. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:16
2022-12-13T13:16
2022-12-13T14:16
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, ограничивающий скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров, сообщили в Минпромторге."ГОСТ Р 70514-2022 вводит требования на ограничение максимальной скорости — 25 километров в час — с возможностью определения местоположения ЭСИМ (электрические средства индивидуальной мобильности. — Прим. ред.), что позволит существенно повысить безопасность граждан", — рассказал замминистра Альберт Каримов.Он добавил, что документ соответствует международному стандарту EN 17128-2020.ГОСТ начнет действовать с 1 февраля 2023 года.Также новый стандарт устанавливает требования безопасности, маркировки и сопроводительной документации и методы испытаний для электросамокатов, моноколес и гироскутеров.Помимо этого, стандарт вводит классификацию ЭСИМ, требования к их комплектации при продаже, зарядке батарей и хранению энергии.В октябре правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость — до 25 километров в час, масса не должна превышать 35 килограммов.
https://ria.ru/20221020/elektrosamokaty-1825524289.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Общество
13:16 13.12.2022 (обновлено: 14:16 13.12.2022)
Росстандарт принял ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов
Минпромторг: Росстандарт принял ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов до 25 км/ч
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, ограничивающий скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров, сообщили в Минпромторге
.
"ГОСТ Р 70514-2022 вводит требования на ограничение максимальной скорости — 25 километров в час — с возможностью определения местоположения ЭСИМ (электрические средства индивидуальной мобильности. — Прим. ред.), что позволит существенно повысить безопасность граждан", — рассказал замминистра Альберт Каримов.
Он добавил, что документ соответствует международному стандарту EN 17128-2020.
ГОСТ начнет действовать с 1 февраля 2023 года.
Также новый стандарт устанавливает требования безопасности, маркировки и сопроводительной документации и методы испытаний для электросамокатов, моноколес и гироскутеров.
Помимо этого, стандарт вводит классификацию ЭСИМ, требования к их комплектации при продаже, зарядке батарей и хранению энергии.
В октябре правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость — до 25 километров в час, масса не должна превышать 35 килограммов.