https://ria.ru/20221213/skorost-1838302599.html

Росстандарт принял ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов

Росстандарт принял ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов - РИА Новости, 13.12.2022

Росстандарт принял ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, ограничивающий скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров, сообщили в Минпромторге. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:16

2022-12-13T13:16

2022-12-13T14:16

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

общество

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, ограничивающий скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров, сообщили в Минпромторге."ГОСТ Р 70514-2022 вводит требования на ограничение максимальной скорости — 25 километров в час — с возможностью определения местоположения ЭСИМ (электрические средства индивидуальной мобильности. — Прим. ред.), что позволит существенно повысить безопасность граждан", — рассказал замминистра Альберт Каримов.Он добавил, что документ соответствует международному стандарту EN 17128-2020.ГОСТ начнет действовать с 1 февраля 2023 года.Также новый стандарт устанавливает требования безопасности, маркировки и сопроводительной документации и методы испытаний для электросамокатов, моноколес и гироскутеров.Помимо этого, стандарт вводит классификацию ЭСИМ, требования к их комплектации при продаже, зарядке батарей и хранению энергии.В октябре правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость — до 25 километров в час, масса не должна превышать 35 килограммов.

https://ria.ru/20221020/elektrosamokaty-1825524289.html

https://ria.ru/20220601/samokat-1792260532.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество