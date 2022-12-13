https://ria.ru/20221213/skoraya-1838370074.html

Томские больницы получили 12 новых машин скорой помощи

Томские больницы получили 12 новых машин скорой помощи - РИА Новости, 13.12.2022

Томские больницы получили 12 новых машин скорой помощи

Губернатор Томской области Владимир Мазур во вторник передал ключи от 12 новых современных автомобилей скорой медицинской помощи главным врачам медучреждений... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:08

2022-12-13T16:08

2022-12-13T16:09

томская область

владимир мазур

томск

томская область

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ТОМСК, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур во вторник передал ключи от 12 новых современных автомобилей скорой медицинской помощи главным врачам медучреждений региона, сообщает обладминистрация."Когда я шел на нашу встречу, думал, что декабрь, преддверие Нового года – время подарков. Но, конечно, "скорые" – это не подарок, а необходимость. Я убежден, что у медиков во всех уголках нашей области должны быть надежные быстрые, проходимые, оборудованные по последнему слову машины. Тогда помощь будет и скорой, и эффективной", - подчеркнул губернатор.В этом году автопарк городской и районных служб скорой помощи пополнили 11 новых автомобилей класса "В" (семь марки "УАЗ-Патриот" и четыре "ГАЗ") и один реанимобиль класса "С" (марки "ГАЗ"), закупленных за счет федеральных средств. Все автомобили оснащены современным медоборудованием и выполнены в северной комплектации. Губернатор передал ключи от машин станции скорой медицинской помощи Томска, Бакчарской, Верхнекетской, Кривошеинской, Молчановской, Томской, Чаинской и Шегарской районным больницам."То, что мы сегодня вручаем, это лишь малая толика, нужна полная замена парка. У нас он в неплохом состоянии, я объездил все города и районы нашей области. Везде встречал прекрасных врачей, у которых горят глаза. И наша задача им помогать – ремонтировать здания, модернизировать оборудование и обновлять автопарк. Здравоохранение должно быть высокотехнологичным, доступным и качественным и в городах, и в селах", - сказал Мазур.В свою очередь, главный врач станции скорой медицинской помощи Томска Николай Родионов отметил, что постоянное обновление парка машин скорой помощи стало доброй традицией, что повышает качество и доступность скорой помощи для жителей региона.

https://ria.ru/20220705/polikliniki-1800383793.html

https://ria.ru/20220721/lekarstva-1804031551.html

томск

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир мазур, томск, томская область