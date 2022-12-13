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Томские больницы получили 12 новых машин скорой помощи - РИА Новости, 13.12.2022
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Томская область
https://ria.ru/20221213/skoraya-1838370074.html
Томские больницы получили 12 новых машин скорой помощи
Томские больницы получили 12 новых машин скорой помощи - РИА Новости, 13.12.2022
Томские больницы получили 12 новых машин скорой помощи
Губернатор Томской области Владимир Мазур во вторник передал ключи от 12 новых современных автомобилей скорой медицинской помощи главным врачам медучреждений... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:08
2022-12-13T16:09
томская область
владимир мазур
томск
томская область
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ТОМСК, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур во вторник передал ключи от 12 новых современных автомобилей скорой медицинской помощи главным врачам медучреждений региона, сообщает обладминистрация."Когда я шел на нашу встречу, думал, что декабрь, преддверие Нового года – время подарков. Но, конечно, "скорые" – это не подарок, а необходимость. Я убежден, что у медиков во всех уголках нашей области должны быть надежные быстрые, проходимые, оборудованные по последнему слову машины. Тогда помощь будет и скорой, и эффективной", - подчеркнул губернатор.В этом году автопарк городской и районных служб скорой помощи пополнили 11 новых автомобилей класса "В" (семь марки "УАЗ-Патриот" и четыре "ГАЗ") и один реанимобиль класса "С" (марки "ГАЗ"), закупленных за счет федеральных средств. Все автомобили оснащены современным медоборудованием и выполнены в северной комплектации. Губернатор передал ключи от машин станции скорой медицинской помощи Томска, Бакчарской, Верхнекетской, Кривошеинской, Молчановской, Томской, Чаинской и Шегарской районным больницам."То, что мы сегодня вручаем, это лишь малая толика, нужна полная замена парка. У нас он в неплохом состоянии, я объездил все города и районы нашей области. Везде встречал прекрасных врачей, у которых горят глаза. И наша задача им помогать – ремонтировать здания, модернизировать оборудование и обновлять автопарк. Здравоохранение должно быть высокотехнологичным, доступным и качественным и в городах, и в селах", - сказал Мазур.В свою очередь, главный врач станции скорой медицинской помощи Томска Николай Родионов отметил, что постоянное обновление парка машин скорой помощи стало доброй традицией, что повышает качество и доступность скорой помощи для жителей региона.
https://ria.ru/20220705/polikliniki-1800383793.html
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владимир мазур, томск, томская область
Томская область, Владимир Мазур, Томск, Томская область
16:08 13.12.2022 (обновлено: 16:09 13.12.2022)
 
Томские больницы получили 12 новых машин скорой помощи

Томский губернатор Мазур передал ключи от 12 новых автомобилей скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ТОМСК, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур во вторник передал ключи от 12 новых современных автомобилей скорой медицинской помощи главным врачам медучреждений региона, сообщает обладминистрация.
"Когда я шел на нашу встречу, думал, что декабрь, преддверие Нового года – время подарков. Но, конечно, "скорые" – это не подарок, а необходимость. Я убежден, что у медиков во всех уголках нашей области должны быть надежные быстрые, проходимые, оборудованные по последнему слову машины. Тогда помощь будет и скорой, и эффективной", - подчеркнул губернатор.
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В этом году автопарк городской и районных служб скорой помощи пополнили 11 новых автомобилей класса "В" (семь марки "УАЗ-Патриот" и четыре "ГАЗ") и один реанимобиль класса "С" (марки "ГАЗ"), закупленных за счет федеральных средств. Все автомобили оснащены современным медоборудованием и выполнены в северной комплектации. Губернатор передал ключи от машин станции скорой медицинской помощи Томска, Бакчарской, Верхнекетской, Кривошеинской, Молчановской, Томской, Чаинской и Шегарской районным больницам.
"То, что мы сегодня вручаем, это лишь малая толика, нужна полная замена парка. У нас он в неплохом состоянии, я объездил все города и районы нашей области. Везде встречал прекрасных врачей, у которых горят глаза. И наша задача им помогать – ремонтировать здания, модернизировать оборудование и обновлять автопарк. Здравоохранение должно быть высокотехнологичным, доступным и качественным и в городах, и в селах", - сказал Мазур.
В свою очередь, главный врач станции скорой медицинской помощи Томска Николай Родионов отметил, что постоянное обновление парка машин скорой помощи стало доброй традицией, что повышает качество и доступность скорой помощи для жителей региона.
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