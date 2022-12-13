https://ria.ru/20221213/sklad-1838470465.html

В Нью-Йорке загорелся крупный склад с уликами

В Нью-Йорке загорелся крупный склад с уликами - РИА Новости, 13.12.2022

В Нью-Йорке загорелся крупный склад с уликами

Крупный склад, на котором хранятся улики, собранные полицией за 20-30 лет, горит в Нью-Йорке, ожидается, что пламя будет полыхать еще несколько дней, сообщили... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:05

2022-12-13T23:05

2022-12-13T23:05

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НЬЮ-ЙОРК, 13 дек – РИА Новости. Крупный склад, на котором хранятся улики, собранные полицией за 20-30 лет, горит в Нью-Йорке, ожидается, что пламя будет полыхать еще несколько дней, сообщили на брифинге представители пожарного и полицейского управлений.Как заявил начальник отдела пожарного управления города Джон Ходжинс, звонок о пожаре на складе на набережной в Бруклине поступил примерно в 10.37 (18.37 мск). По его словам, пламя тушат три пожарных катера, беспилотники и около 150 служащих экстренных служб. На данный момент пострадали трое пожарных, трое сотрудников скорой помощи, двое гражданских лиц – у всех легкие повреждения."Этот пожар, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких дней, пока не сможем полностью потушить его и проникнуть внутрь, чтобы добраться до глубинных участков", - сказал Ходжинс.По его словам, здание склада может обвалиться, поэтому пожарные были вынуждены покинуть здание. Кроме того, там могут находиться большие объемы горючих веществ.По словам Ходжинса, большая часть содержимого склада, учитывая масштаб пламени, вероятна, повреждена.В свою очередь представитель полиции заявил журналистам, что склад находится в собственности полицейского управления. "У нас там хранится много биологических улик, электровелосипеды, автомобили, а также несколько исторических автомобилей", - отметил он, уточнив, что под биологическими уликами имеются в виду образцы ДНК, собранные с мест преступлений.В основном склад предназначался для хранения улик, добавил он. По его словам, некоторым уликам по 20-30 лет.Поле того, как пожар потушат, соответствующие службы приступят к расследованию причин возгорания. В данный момент полиция не знает о причинах пожара, отметил сотрудник управления.

https://ria.ru/20220806/pozhar-1807677400.html

https://ria.ru/20221202/vakansiya-1835752717.html

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в мире, коммерческая недвижимость, нью-йорк (город), бруклин