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На Кубани замначальника районной ГАИ уволили после скандала с пьяной ездой - РИА Новости, 13.12.2022
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На Кубани замначальника районной ГАИ уволили после скандала с пьяной ездой
На Кубани замначальника районной ГАИ уволили после скандала с пьяной ездой - РИА Новости, 13.12.2022
На Кубани замначальника районной ГАИ уволили после скандала с пьяной ездой
В Краснодарском крае уволили заместителя начальника ОГИБДД, пойманного за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:22
2022-12-13T22:02
происшествия
авто
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае уволили заместителя начальника ОГИБДД, пойманного за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД."Руководством ГУ МВД по Краснодарскому краю по результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", — говорится в заявлении.Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях. Некоторые Telegram-каналы писали, что офицера "задерживать побоялись" и просто "отпустили домой". Сам этот случай не попадает под УК — соответственно, и вопрос о задержании замначальника ОГИБДД не стоял.Как рассказали в полиции, инцидент произошел в воскресенье в станице Новопокровской. Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД вместе с коллегами из районной ДПС "выявили автомобиль Nissan под управлением заместителя начальника ОГИБДД района с признаками опьянения". Административный протокол составили по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Если суд признает офицера виновным, то ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. Задержать на месте могли только его машину, точнее — отвезти на спецстоянку, но, как пояснили в управлении МВД, авто "передано родственнице под сохранную расписку".
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происшествия, авто, россия, краснодарский край
Происшествия, Авто, Россия, Краснодарский край
17:22 13.12.2022 (обновлено: 22:02 13.12.2022)
 
На Кубани замначальника районной ГАИ уволили после скандала с пьяной ездой

ГУ МВД: на Кубани замначальника районной ГАИ уволили после скандала с пьяной ездой

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудники ДПС. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае уволили заместителя начальника ОГИБДД, пойманного за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
"Руководством ГУ МВД по Краснодарскому краю по результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", — говорится в заявлении.
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Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях. Некоторые Telegram-каналы писали, что офицера "задерживать побоялись" и просто "отпустили домой". Сам этот случай не попадает под УК — соответственно, и вопрос о задержании замначальника ОГИБДД не стоял.
Как рассказали в полиции, инцидент произошел в воскресенье в станице Новопокровской. Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД вместе с коллегами из районной ДПС "выявили автомобиль Nissan под управлением заместителя начальника ОГИБДД района с признаками опьянения".
Административный протокол составили по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Если суд признает офицера виновным, то ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.
Задержать на месте могли только его машину, точнее — отвезти на спецстоянку, но, как пояснили в управлении МВД, авто "передано родственнице под сохранную расписку".
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