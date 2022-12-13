https://ria.ru/20221213/skandal-1838410610.html

На Кубани замначальника районной ГАИ уволили после скандала с пьяной ездой

На Кубани замначальника районной ГАИ уволили после скандала с пьяной ездой - РИА Новости, 13.12.2022

На Кубани замначальника районной ГАИ уволили после скандала с пьяной ездой

В Краснодарском крае уволили заместителя начальника ОГИБДД, пойманного за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:22

2022-12-13T17:22

2022-12-13T22:02

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КРАСНОДАР, 13 дек — РИА Новости. В Краснодарском крае уволили заместителя начальника ОГИБДД, пойманного за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД."Руководством ГУ МВД по Краснодарскому краю по результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", — говорится в заявлении.Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях. Некоторые Telegram-каналы писали, что офицера "задерживать побоялись" и просто "отпустили домой". Сам этот случай не попадает под УК — соответственно, и вопрос о задержании замначальника ОГИБДД не стоял.Как рассказали в полиции, инцидент произошел в воскресенье в станице Новопокровской. Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД вместе с коллегами из районной ДПС "выявили автомобиль Nissan под управлением заместителя начальника ОГИБДД района с признаками опьянения". Административный протокол составили по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Если суд признает офицера виновным, то ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. Задержать на месте могли только его машину, точнее — отвезти на спецстоянку, но, как пояснили в управлении МВД, авто "передано родственнице под сохранную расписку".

https://ria.ru/20221213/dtp-1838316701.html

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происшествия, авто, россия, краснодарский край