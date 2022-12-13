https://ria.ru/20221213/shkoly-1838258947.html

Госдума может принять закон о региональном финансировании школ

Госдума может принять закон о региональном финансировании школ - РИА Новости, 13.12.2022

Госдума может принять закон о региональном финансировании школ

Госдума на следующей неделе может принять закон о возможности перевода школ с муниципального на региональное финансирование, сообщил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:06

2022-12-13T11:06

2022-12-13T11:10

госдума рф

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на следующей неделе может принять закон о возможности перевода школ с муниципального на региональное финансирование, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."В нашей стране почти 40 тысяч школ. 56% из них - сельские. Большинство школ находятся на муниципальном бюджете. При этом в сельских районах, как правило, самые проблемные. На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании", - написал он в Telegram-канале.Володин отметил, что решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет.По его словам, появится не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность - "за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы".

https://ria.ru/20221208/shkola-1837176849.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество, вячеслав володин