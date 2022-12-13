https://ria.ru/20221213/shkoly-1838258947.html
Госдума может принять закон о региональном финансировании школ
Госдума может принять закон о региональном финансировании школ - РИА Новости, 13.12.2022
Госдума может принять закон о региональном финансировании школ
Госдума на следующей неделе может принять закон о возможности перевода школ с муниципального на региональное финансирование, сообщил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:06
2022-12-13T11:06
2022-12-13T11:10
госдума рф
общество
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833643699_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_57cb7afd8deebc75b5e11ac2d375101d.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на следующей неделе может принять закон о возможности перевода школ с муниципального на региональное финансирование, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."В нашей стране почти 40 тысяч школ. 56% из них - сельские. Большинство школ находятся на муниципальном бюджете. При этом в сельских районах, как правило, самые проблемные. На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании", - написал он в Telegram-канале.Володин отметил, что решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет.По его словам, появится не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность - "за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы".
https://ria.ru/20221208/shkola-1837176849.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833643699_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_3a817ab3ba8bcc01649e64d73eb41858.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин
11:06 13.12.2022 (обновлено: 11:10 13.12.2022)
Госдума может принять закон о региональном финансировании школ
Госдума на следующей неделе может принять закон о региональном финансировании школ
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Госдума на следующей неделе может принять закон о возможности перевода школ с муниципального на региональное финансирование, сообщил
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В нашей стране почти 40 тысяч школ. 56% из них - сельские. Большинство школ находятся на муниципальном бюджете. При этом в сельских районах, как правило, самые проблемные. На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании", - написал он в Telegram-канале.
Володин отметил, что решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет.
По его словам, появится не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность - "за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы".