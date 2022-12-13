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Госдума может принять закон о региональном финансировании школ - РИА Новости, 13.12.2022
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Госдума может принять закон о региональном финансировании школ
Госдума может принять закон о региональном финансировании школ - РИА Новости, 13.12.2022
Госдума может принять закон о региональном финансировании школ
Госдума на следующей неделе может принять закон о возможности перевода школ с муниципального на региональное финансирование, сообщил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:06
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госдума рф
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на следующей неделе может принять закон о возможности перевода школ с муниципального на региональное финансирование, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."В нашей стране почти 40 тысяч школ. 56% из них - сельские. Большинство школ находятся на муниципальном бюджете. При этом в сельских районах, как правило, самые проблемные. На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании", - написал он в Telegram-канале.Володин отметил, что решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет.По его словам, появится не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность - "за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы".
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госдума рф, общество, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин
11:06 13.12.2022 (обновлено: 11:10 13.12.2022)
 
Госдума может принять закон о региональном финансировании школ

Госдума на следующей неделе может принять закон о региональном финансировании школ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума на следующей неделе может принять закон о возможности перевода школ с муниципального на региональное финансирование, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В нашей стране почти 40 тысяч школ. 56% из них - сельские. Большинство школ находятся на муниципальном бюджете. При этом в сельских районах, как правило, самые проблемные. На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании", - написал он в Telegram-канале.
Володин отметил, что решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет.
По его словам, появится не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность - "за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы".
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Госдума РФОбществоВячеслав Володин
 
 
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