https://ria.ru/20221213/sezd-1838305399.html

Путин выступит с видеообращением на первом съезде движения детей и молодежи

Путин выступит с видеообращением на первом съезде движения детей и молодежи - РИА Новости, 13.12.2022

Путин выступит с видеообращением на первом съезде движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать лично на первом съезде Российского движения детей и молодежи, но запишет видеообращение, заявил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:20

2022-12-13T13:20

2022-12-13T13:20

владимир путин

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет присутствовать лично на первом съезде Российского движения детей и молодежи, но запишет видеообращение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет с 17 по 21 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве."Нет. Мы исходим из того, что президент обратится с видеообращением к участникам съезда", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли президент посетить мероприятие.

https://ria.ru/20220720/putin-1803682550.html

россия

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество, дмитрий песков