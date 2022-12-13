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Путин выступит с видеообращением на первом съезде движения детей и молодежи - РИА Новости, 13.12.2022
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Путин выступит с видеообращением на первом съезде движения детей и молодежи
Путин выступит с видеообращением на первом съезде движения детей и молодежи - РИА Новости, 13.12.2022
Путин выступит с видеообращением на первом съезде движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин не будет присутствовать лично на первом съезде Российского движения детей и молодежи, но запишет видеообращение, заявил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:20
2022-12-13T13:20
владимир путин
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет присутствовать лично на первом съезде Российского движения детей и молодежи, но запишет видеообращение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет с 17 по 21 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве."Нет. Мы исходим из того, что президент обратится с видеообращением к участникам съезда", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли президент посетить мероприятие.
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владимир путин, россия, общество, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Общество, Дмитрий Песков
13:20 13.12.2022
 
Путин выступит с видеообращением на первом съезде движения детей и молодежи

Путин не приедет на первый съезд движения детей и молодежи, но запишет видеообращение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не будет присутствовать лично на первом съезде Российского движения детей и молодежи, но запишет видеообращение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Первый съезд Российского движения детей и молодежи пройдет с 17 по 21 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
"Нет. Мы исходим из того, что президент обратится с видеообращением к участникам съезда", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли президент посетить мероприятие.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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