https://ria.ru/20221213/serbiya-1838305708.html
Задержанного в Сербии корреспондента телеканала "Звезда" отпустили
Задержанного в Сербии корреспондента телеканала "Звезда" отпустили - РИА Новости, 13.12.2022
Задержанного в Сербии корреспондента телеканала "Звезда" отпустили
Задержанного в Сербии корреспондента телеканала "Звезда" отпустили, произошло недопонимание сторон, сообщается в Telegram-канале "Звезды". РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:20
2022-12-13T13:20
2022-12-13T15:56
в мире
сербия
косово
евросоюз
нато
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Задержанного в Сербии корреспондента телеканала "Звезда" отпустили, произошло недопонимание сторон, сообщается в Telegram-канале "Звезды".Телеканал "Звезда" сообщил ранее, что его корреспондент был задержан сербской полицией во время своей работы в Рашке близ административной линии с Косово. Об этом он сам заявил редакции."Задержанного в Сербии корреспондента "Звезды" отпустили, произошло недопонимание сторон", - говорится в сообщении телеканала.Посольство России благодарит МВД Сербии за содействие в урегулировании ситуации с задержанием корреспондентов, которые вернулись к работе."Ранее задержанные правоохранительными органами Сербии журналисты телеканала "Звезда" после уточнения обстоятельств их пребывания близ одного из сербских военных объектов у административной линии с сербским краем Косово и Метохия смогли продолжить работу в нормальном режиме. Признательны МВД Сербии за оперативное содействие в урегулировании ситуации", - указала пресс-служба диппредставительства РФ.Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
https://ria.ru/20221212/obraschenie-1838195464.html
https://ria.ru/20221212/kosovo-1838105484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, евросоюз, нато
В мире, Сербия, Косово, Евросоюз, НАТО
13:20 13.12.2022 (обновлено: 15:56 13.12.2022)
Задержанного в Сербии корреспондента телеканала "Звезда" отпустили
Задержанного в Сербии корреспондента "Звезды" отпустили, произошло недопонимание сторон
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Задержанного в Сербии корреспондента телеканала "Звезда" отпустили, произошло недопонимание сторон, сообщается в Telegram-канале "Звезды".
Телеканал "Звезда" сообщил ранее, что его корреспондент был задержан сербской полицией во время своей работы в Рашке близ административной линии с Косово
. Об этом он сам заявил редакции.
"Задержанного в Сербии корреспондента "Звезды" отпустили, произошло недопонимание сторон", - говорится в сообщении телеканала.
Посольство России благодарит МВД Сербии за содействие в урегулировании ситуации с задержанием корреспондентов, которые вернулись к работе.
"Ранее задержанные правоохранительными органами Сербии журналисты телеканала "Звезда" после уточнения обстоятельств их пребывания близ одного из сербских военных объектов у административной линии с сербским краем Косово и Метохия смогли продолжить работу в нормальном режиме. Признательны МВД Сербии за оперативное содействие в урегулировании ситуации", - указала пресс-служба диппредставительства РФ.
Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС
по верховенству закона (EULEX) и НАТО
KFOR.