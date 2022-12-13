https://ria.ru/20221213/sdelka-1838322327.html

Госдума обеспечила страховую поддержку экспортеров по зерновой сделке

Госдума обеспечила страховую поддержку экспортеров по зерновой сделке - РИА Новости, 13.12.2022

Госдума обеспечила страховую поддержку экспортеров по зерновой сделке

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:51

2022-12-13T13:51

2022-12-13T13:51

экономика

россия

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зерновая сделка

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках "зерновой сделки".Редакция первого чтения касалась продления на 2023 год антисанкционного регулирования в ряде сфер. В ходе второго чтения депутаты поддержали поправку, которая позволит российским страховщикам в следующем году заключать со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а также с подконтрольными им лицами сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. В остальных случаях запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется.Суть поправки заключается "в отработке страхового механизма для осуществления экспорта зерна и удобрений в соответствии с договоренностями России и ООН", пояснял на прошлой неделе председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.Представители России, Турции, Украины и ООН в конце июля заключили "зерновую сделку", которая начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из черноморских портов; при этом ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.Однако сейчас действует запрет на заключение сделок с иностранными страховщиками и перестраховщиками из недружественных стран. Поправка делает исключение для осуществления страховых платежей в адрес зарубежных страховых компаний в рамках экспорта зерна и удобрений, пояснял Гаврилов. По его словам, поправка решает две задачи: обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров и снижает угрозу голода для стран третьего мира.

https://ria.ru/20221210/agroproduktsiya-1837690740.html

https://ria.ru/20221118/zerno-1832500444.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, госдума рф, зерновая сделка