https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838461212.html

ЕС продолжит согласование нового пакета санкций против России 14 декабря

ЕС продолжит согласование нового пакета санкций против России 14 декабря - РИА Новости, 13.12.2022

ЕС продолжит согласование нового пакета санкций против России 14 декабря

Постоянные представители стран-членов Европейского союза в среду утром продолжат согласование 9-го пакета санкций против России, следует из обнародованной... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:33

2022-12-13T21:33

2022-12-13T21:33

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

евросоюз

еврокомиссия

совет федерации рф

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_874:811:3072:2048_1920x0_80_0_0_571366869840ec09b8454bb1f7e307a6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза в среду утром продолжат согласование 9-го пакета санкций против России, следует из обнародованной повестки заседания.Начало заседания запланировано на 8.30 утра по местному времени (10.30 мск).В ЕС рассчитывали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря, однако новые ограничения согласованы не были из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов. Теперь в ЕС пытаются достичь договоренности до саммита стран союза, который состоится 15-16 декабря.Предварительное единогласное согласование ограничительных мер постпредами стран ЕС является обязательной и одной из самых важных процедур в рамках утверждения каждого нового санкционного пакета. Затем следует утверждение странами ЕС на министерском уровне, после чего решения должны быть опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Только после публикации они вступают в силу.Вопросы о расширении как экономических, так и персональных санкций против России числятся в повестке постпредов ЕС в разделе требующих предварительных дискуссий.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838329095.html

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838157226.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, санкции в отношении россии