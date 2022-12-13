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ЕС продолжит согласование нового пакета санкций против России 14 декабря - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838461212.html
ЕС продолжит согласование нового пакета санкций против России 14 декабря
ЕС продолжит согласование нового пакета санкций против России 14 декабря - РИА Новости, 13.12.2022
ЕС продолжит согласование нового пакета санкций против России 14 декабря
Постоянные представители стран-членов Европейского союза в среду утром продолжат согласование 9-го пакета санкций против России, следует из обнародованной... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:33
2022-12-13T21:33
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза в среду утром продолжат согласование 9-го пакета санкций против России, следует из обнародованной повестки заседания.Начало заседания запланировано на 8.30 утра по местному времени (10.30 мск).В ЕС рассчитывали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря, однако новые ограничения согласованы не были из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов. Теперь в ЕС пытаются достичь договоренности до саммита стран союза, который состоится 15-16 декабря.Предварительное единогласное согласование ограничительных мер постпредами стран ЕС является обязательной и одной из самых важных процедур в рамках утверждения каждого нового санкционного пакета. Затем следует утверждение странами ЕС на министерском уровне, после чего решения должны быть опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Только после публикации они вступают в силу.Вопросы о расширении как экономических, так и персональных санкций против России числятся в повестке постпредов ЕС в разделе требующих предварительных дискуссий.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838329095.html
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838157226.html
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владимир путин, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
21:33 13.12.2022
 
ЕС продолжит согласование нового пакета санкций против России 14 декабря

Постпреды ЕС продолжат согласование девятого пакета антироссийских санкций 14 декабря

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза в среду утром продолжат согласование 9-го пакета санкций против России, следует из обнародованной повестки заседания.
Начало заседания запланировано на 8.30 утра по местному времени (10.30 мск).
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 14:10Специальная военная операция на Украине
Британия ввела новые санкции против России
В ЕС рассчитывали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря, однако новые ограничения согласованы не были из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов. Теперь в ЕС пытаются достичь договоренности до саммита стран союза, который состоится 15-16 декабря.
Предварительное единогласное согласование ограничительных мер постпредами стран ЕС является обязательной и одной из самых важных процедур в рамках утверждения каждого нового санкционного пакета. Затем следует утверждение странами ЕС на министерском уровне, после чего решения должны быть опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Только после публикации они вступают в силу.
Вопросы о расширении как экономических, так и персональных санкций против России числятся в повестке постпредов ЕС в разделе требующих предварительных дискуссий.
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 18:19
Девятый пакет санкций ЕС не затронет российский энергосектор
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
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