ЕС продолжит согласование нового пакета санкций против России 14 декабря
Постпреды ЕС продолжат согласование девятого пакета антироссийских санкций 14 декабря
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза в среду утром продолжат согласование 9-го пакета санкций против России, следует из обнародованной повестки заседания.
Начало заседания запланировано на 8.30 утра по местному времени (10.30 мск).
В ЕС рассчитывали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря, однако новые ограничения согласованы не были из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов. Теперь в ЕС пытаются достичь договоренности до саммита стран союза, который состоится 15-16 декабря.
Предварительное единогласное согласование ограничительных мер постпредами стран ЕС является обязательной и одной из самых важных процедур в рамках утверждения каждого нового санкционного пакета. Затем следует утверждение странами ЕС на министерском уровне, после чего решения должны быть опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Только после публикации они вступают в силу.
Вопросы о расширении как экономических, так и персональных санкций против России числятся в повестке постпредов ЕС в разделе требующих предварительных дискуссий.
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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