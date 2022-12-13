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Британия ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников - РИА Новости, 13.12.2022
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Британия ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников
Британия ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников - РИА Новости, 13.12.2022
Британия ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников
Великобритания ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников, которых обвинила в причастности к поставкам беспилотников России. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:43
2022-12-13T14:43
в мире
россия
иран
украина
санкции в отношении россии
великобритания
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников, которых обвинила в причастности к поставкам беспилотников России.По заявлению на сайте британского правительства, санкции коснулись "иранских бизнесменов и официальных лиц, связанных с производством и/или поставкой беспилотников Кремлю".Санкции затронули компанию Oje Parvaz Mado Nafar Company, ее директора Юсефа Абуталеби. Кроме того, меры были введены против Абдоллы Мехраби и Афшина Хаджеха Фарда.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Накануне министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств использования Россией иранских беспилотников на Украине. Он также добавил, что сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере существует давно, но вновь подтвердил, что страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников во время спецоперации на Украине.
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в мире, россия, иран, украина, санкции в отношении россии, великобритания
В мире, Россия, Иран, Украина, Санкции в отношении России, Великобритания
14:43 13.12.2022
 
Британия ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников

Лондон ввел санкции против иранских предпринимателей и чиновников за поставки БПЛА России

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников, которых обвинила в причастности к поставкам беспилотников России.
По заявлению на сайте британского правительства, санкции коснулись "иранских бизнесменов и официальных лиц, связанных с производством и/или поставкой беспилотников Кремлю".
Санкции затронули компанию Oje Parvaz Mado Nafar Company, ее директора Юсефа Абуталеби. Кроме того, меры были введены против Абдоллы Мехраби и Афшина Хаджеха Фарда.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Накануне министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств использования Россией иранских беспилотников на Украине. Он также добавил, что сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере существует давно, но вновь подтвердил, что страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников во время спецоперации на Украине.
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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