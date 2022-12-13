https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838339654.html

Британия ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников

Британия ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников - РИА Новости, 13.12.2022

Британия ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников

Великобритания ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников, которых обвинила в причастности к поставкам беспилотников России. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:43

2022-12-13T14:43

2022-12-13T14:43

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против иранских предпринимателей и чиновников, которых обвинила в причастности к поставкам беспилотников России.По заявлению на сайте британского правительства, санкции коснулись "иранских бизнесменов и официальных лиц, связанных с производством и/или поставкой беспилотников Кремлю".Санкции затронули компанию Oje Parvaz Mado Nafar Company, ее директора Юсефа Абуталеби. Кроме того, меры были введены против Абдоллы Мехраби и Афшина Хаджеха Фарда.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Накануне министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств использования Россией иранских беспилотников на Украине. Он также добавил, что сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере существует давно, но вновь подтвердил, что страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников во время спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, иран, украина, санкции в отношении россии, великобритания