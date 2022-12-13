https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838329095.html

Британия ввела новые санкции против России

Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 13.12.2022

Британия ввела новые санкции против России

Великобритания ввела санкции против высокопоставленных российских военачальников, говорится на сайте правительства королевства. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:10

2022-12-13T14:10

2022-12-13T15:45

экономика

россия

великобритания

санкции

санкции в отношении россии

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против высокопоставленных российских военачальников, говорится на сайте правительства королевства.В расширенный список ограничительных мер, подготовленный Лондоном, попали:Кроме того, британские санкции затронули командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, начальника РВиА генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, командующего РВСН Сергея Каракаева и директора главного вычислительного центра Генштаба генерал-майора Роберта Баранова.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Впоследствии в Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. В ЕС все громче звучат заявления о том, что антироссийские санкции сильнее бьют по европейским странам, чем по Москве.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838339654.html

https://ria.ru/20221212/rakety-1838173294.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, великобритания, санкции, санкции в отношении россии, вооруженные силы рф