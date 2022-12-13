14:10 13.12.2022 (обновлено: 15:45 13.12.2022)
Британия ввела новые санкции против России
Правительство Великобритании ввело санкции против 12 российских военачальников
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против высокопоставленных российских военачальников, говорится на сайте правительства королевства.
"Двенадцать старших командиров российских Вооруженных сил, включая подразделений, задействованных в нанесении ударов по украинским городам, попали под санкции", — указано в документе.
В расширенный список ограничительных мер, подготовленный Лондоном, попали:
- —командующий 4-ой танковой дивизией полковник Евгений Журавлев;
- —командующий ракетными войсками и артиллерией 1-ой танковой армии полковник Георгий Шуваев;
- —командующий 144-ой мотострелковой дивизией генерал-майор Олег Цоков;
- —начальник подразделения строительства и управления беспилотными летательными аппаратами генерал-майор Александр Новиков;
- —начальник штаба российской группировки "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько;
- —командующий 3-ей мотострелковой дивизией генерал-майор Алексей Авдеев;
- —командующий главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин;
- —командующий 35-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Александр Санчик.
Кроме того, британские санкции затронули командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, начальника РВиА генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, командующего РВСН Сергея Каракаева и директора главного вычислительного центра Генштаба генерал-майора Роберта Баранова.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Впоследствии в Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. В ЕС все громче звучат заявления о том, что антироссийские санкции сильнее бьют по европейским странам, чем по Москве.
Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.