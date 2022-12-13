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Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838329095.html
Британия ввела новые санкции против России
Британия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 13.12.2022
Британия ввела новые санкции против России
Великобритания ввела санкции против высокопоставленных российских военачальников, говорится на сайте правительства королевства. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:10
2022-12-13T15:45
экономика
россия
великобритания
санкции
санкции в отношении россии
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против высокопоставленных российских военачальников, говорится на сайте правительства королевства.В расширенный список ограничительных мер, подготовленный Лондоном, попали:Кроме того, британские санкции затронули командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, начальника РВиА генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, командующего РВСН Сергея Каракаева и директора главного вычислительного центра Генштаба генерал-майора Роберта Баранова.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Впоследствии в Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. В ЕС все громче звучат заявления о том, что антироссийские санкции сильнее бьют по европейским странам, чем по Москве.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838339654.html
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экономика, россия, великобритания, санкции, санкции в отношении россии, вооруженные силы рф
Экономика, Россия, Великобритания, Санкции, Санкции в отношении России, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
14:10 13.12.2022 (обновлено: 15:45 13.12.2022)
 
Британия ввела новые санкции против России

Правительство Великобритании ввело санкции против 12 российских военачальников

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против высокопоставленных российских военачальников, говорится на сайте правительства королевства.

"Двенадцать старших командиров российских Вооруженных сил, включая подразделений, задействованных в нанесении ударов по украинским городам, попали под санкции", — указано в документе.

В расширенный список ограничительных мер, подготовленный Лондоном, попали:
  • командующий 4-ой танковой дивизией полковник Евгений Журавлев;
  • командующий ракетными войсками и артиллерией 1-ой танковой армии полковник Георгий Шуваев;
  • командующий 144-ой мотострелковой дивизией генерал-майор Олег Цоков;
  • начальник подразделения строительства и управления беспилотными летательными аппаратами генерал-майор Александр Новиков;
  • начальник штаба российской группировки "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько;
  • командующий 3-ей мотострелковой дивизией генерал-майор Алексей Авдеев;
  • командующий главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин;
  • командующий 35-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Александр Санчик.
Кроме того, британские санкции затронули командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, начальника РВиА генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, командующего РВСН Сергея Каракаева и директора главного вычислительного центра Генштаба генерал-майора Роберта Баранова.
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