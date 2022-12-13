https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838278153.html

Премьер Италии заявила, что санкции могут привести Россию к переговорам

Премьер Италии заявила, что санкции могут привести Россию к переговорам - РИА Новости, 13.12.2022

Премьер Италии заявила, что санкции могут привести Россию к переговорам

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о болезненности антироссийских санкций для страны, но заявила, что они могут ускорить прекращение кризиса на... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:16

2022-12-13T12:16

2022-12-13T12:49

специальная военная операция на украине

италия

россия

джорджа мелони

украина

евросоюз

в мире

ситуация в днр и лнр

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РИМ, 13 дек – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о болезненности антироссийских санкций для страны, но заявила, что они могут ускорить прекращение кризиса на Украине."Мы сохраняем обязательства, в том числе по санкционному режиму, включая заморозку 345 миллионов в фондах и почти двух миллиардов евро, относящихся к активам лиц, помещенных под санкции", – сказала она, выступая в Палате депутатов итальянского парламента."Конечно, санкции болезненны для нашей производственной отрасли, но показали себя эффективными, потому что имеют несомненный эффект на военные усилия России. Мы считали, что они имеют основополагающую роль, чтобы ускорить приход конца конфликта и привести к устойчивым переговорам", - сообщила она в ходе информационного сообщения в преддверии саммита ЕС. По словам Мелони, Италия открыто отнеслась к обсуждения девятого пакета санкций против РФ, которые призваны "наложить на России более высокие затраты" на действия на Украине по сравнению с теми, что несут европейские страны.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. В Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.На Западе сильнее звучат мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны и бьют сильнее по европейским странам, а не по РФ.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831959710.html

https://ria.ru/20221128/italiya-1834268448.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, россия, джорджа мелони, украина, евросоюз, в мире, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии