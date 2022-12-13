https://ria.ru/20221213/sammit-1838227660.html
Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД
Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2022
Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД
Москва будет внимательно следить за саммитом США-Африка, стартующим во вторник в Вашингтоне, однако не считает, что он может помешать сотрудничеству России и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:55
2022-12-13T08:55
2022-12-13T08:56
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
африка
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва будет внимательно следить за саммитом США-Африка, стартующим во вторник в Вашингтоне, однако не считает, что он может помешать сотрудничеству России и стран континента, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Саммит США и стран Африки пройдет в Вашингтоне 13-15 декабря. В Белом доме заявляли ранее, что он будет посвящен укреплению связей между Соединенными Штатами и государствами региона с целью продвижения общих приоритетов."Разумеется, нам интересно, как они организуют этот саммит - субстантивное содержание, дискуссии и итоговый документ. Так что мы будем внимательно смотреть", - сказал он в беседе с агентством.При этом, указал дипломат, саммит не сможет помешать связям России и стран Африки."Я не думаю", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос."Потому что саммиты проводились и китайцами, и турками, и Евросоюзом, и некоторыми другими странами. Я думаю, что это все нормальная работа, она принята на вооружение многими странами. Мы сейчас будем проводить второй такой саммит. Это очень полезный формат. Главное - на какой основе строятся эти отношения. Мы строим на основе равноправия и взаимоуважения, а как другие, особенно западные страны, будут строить работу, это я думаю, африканцы разберут", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20221212/udobreniya-1837967348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, африка, в мире
Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Африка, В мире
08:55 13.12.2022 (обновлено: 08:56 13.12.2022)
Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД
В МИД не считают, что действия США помешают сотрудничеству России и Африки
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва будет внимательно следить за саммитом США-Африка, стартующим во вторник в Вашингтоне, однако не считает, что он может помешать сотрудничеству России и стран континента, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Саммит США
и стран Африки
пройдет в Вашингтоне 13-15 декабря. В Белом доме заявляли ранее, что он будет посвящен укреплению связей между Соединенными Штатами и государствами региона с целью продвижения общих приоритетов.
"Разумеется, нам интересно, как они организуют этот саммит - субстантивное содержание, дискуссии и итоговый документ. Так что мы будем внимательно смотреть", - сказал он в беседе с агентством.
При этом, указал дипломат, саммит не сможет помешать связям России и стран Африки.
"Я не думаю", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.
"Потому что саммиты проводились и китайцами, и турками, и Евросоюзом, и некоторыми другими странами. Я думаю, что это все нормальная работа, она принята на вооружение многими странами. Мы сейчас будем проводить второй такой саммит. Это очень полезный формат. Главное - на какой основе строятся эти отношения. Мы строим на основе равноправия и взаимоуважения, а как другие, особенно западные страны, будут строить работу, это я думаю, африканцы разберут", - подчеркнул дипломат.