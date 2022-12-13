https://ria.ru/20221213/sammit-1838227660.html

Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД

Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2022

Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД

Москва будет внимательно следить за саммитом США-Африка, стартующим во вторник в Вашингтоне, однако не считает, что он может помешать сотрудничеству России и... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:55

2022-12-13T08:55

2022-12-13T08:56

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва будет внимательно следить за саммитом США-Африка, стартующим во вторник в Вашингтоне, однако не считает, что он может помешать сотрудничеству России и стран континента, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Саммит США и стран Африки пройдет в Вашингтоне 13-15 декабря. В Белом доме заявляли ранее, что он будет посвящен укреплению связей между Соединенными Штатами и государствами региона с целью продвижения общих приоритетов."Разумеется, нам интересно, как они организуют этот саммит - субстантивное содержание, дискуссии и итоговый документ. Так что мы будем внимательно смотреть", - сказал он в беседе с агентством.При этом, указал дипломат, саммит не сможет помешать связям России и стран Африки."Я не думаю", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос."Потому что саммиты проводились и китайцами, и турками, и Евросоюзом, и некоторыми другими странами. Я думаю, что это все нормальная работа, она принята на вооружение многими странами. Мы сейчас будем проводить второй такой саммит. Это очень полезный формат. Главное - на какой основе строятся эти отношения. Мы строим на основе равноправия и взаимоуважения, а как другие, особенно западные страны, будут строить работу, это я думаю, африканцы разберут", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20221212/udobreniya-1837967348.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, африка, в мире