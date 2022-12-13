Рейтинг@Mail.ru
Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/sammit-1838227660.html
Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД
Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2022
Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД
Москва будет внимательно следить за саммитом США-Африка, стартующим во вторник в Вашингтоне, однако не считает, что он может помешать сотрудничеству России и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:55
2022-12-13T08:56
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
африка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва будет внимательно следить за саммитом США-Африка, стартующим во вторник в Вашингтоне, однако не считает, что он может помешать сотрудничеству России и стран континента, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Саммит США и стран Африки пройдет в Вашингтоне 13-15 декабря. В Белом доме заявляли ранее, что он будет посвящен укреплению связей между Соединенными Штатами и государствами региона с целью продвижения общих приоритетов."Разумеется, нам интересно, как они организуют этот саммит - субстантивное содержание, дискуссии и итоговый документ. Так что мы будем внимательно смотреть", - сказал он в беседе с агентством.При этом, указал дипломат, саммит не сможет помешать связям России и стран Африки."Я не думаю", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос."Потому что саммиты проводились и китайцами, и турками, и Евросоюзом, и некоторыми другими странами. Я думаю, что это все нормальная работа, она принята на вооружение многими странами. Мы сейчас будем проводить второй такой саммит. Это очень полезный формат. Главное - на какой основе строятся эти отношения. Мы строим на основе равноправия и взаимоуважения, а как другие, особенно западные страны, будут строить работу, это я думаю, африканцы разберут", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20221212/udobreniya-1837967348.html
россия
москва
сша
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_59:284:1988:1731_1920x0_80_0_0_d85b1fe4f50eec1a4a972337a1484a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, африка, в мире
Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Африка, В мире
08:55 13.12.2022 (обновлено: 08:56 13.12.2022)
 
Россия будет следить за итогами саммита США-Африка, заявили в МИД

В МИД не считают, что действия США помешают сотрудничеству России и Африки

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Москва будет внимательно следить за саммитом США-Африка, стартующим во вторник в Вашингтоне, однако не считает, что он может помешать сотрудничеству России и стран континента, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Саммит США и стран Африки пройдет в Вашингтоне 13-15 декабря. В Белом доме заявляли ранее, что он будет посвящен укреплению связей между Соединенными Штатами и государствами региона с целью продвижения общих приоритетов.
"Разумеется, нам интересно, как они организуют этот саммит - субстантивное содержание, дискуссии и итоговый документ. Так что мы будем внимательно смотреть", - сказал он в беседе с агентством.
При этом, указал дипломат, саммит не сможет помешать связям России и стран Африки.
"Я не думаю", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.
"Потому что саммиты проводились и китайцами, и турками, и Евросоюзом, и некоторыми другими странами. Я думаю, что это все нормальная работа, она принята на вооружение многими странами. Мы сейчас будем проводить второй такой саммит. Это очень полезный формат. Главное - на какой основе строятся эти отношения. Мы строим на основе равноправия и взаимоуважения, а как другие, особенно западные страны, будут строить работу, это я думаю, африканцы разберут", - подчеркнул дипломат.
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:06
Москва контактировала с Африкой по поставкам удобрений, заявили в МИД
 
РоссияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШААфрикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала