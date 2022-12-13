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Депутат прокомментировал сообщения об обысках якобы в его квартирах в Киеве - РИА Новости, 13.12.2022
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Депутат прокомментировал сообщения об обысках якобы в его квартирах в Киеве
Депутат прокомментировал сообщения об обысках якобы в его квартирах в Киеве - РИА Новости, 13.12.2022
Депутат прокомментировал сообщения об обысках якобы в его квартирах в Киеве
Замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин сообщил РИА Новости, что у него нет собственности в Киеве. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:10
2022-12-13T14:43
киев
дмитрий саблин
политика
россия
госдума рф
украина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин сообщил РИА Новости, что у него нет собственности в Киеве.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили об обысках в 11 квартирах в Киеве, якобы принадлежащих Саблину."Мне лично в Киеве ничего не принадлежит. Но сам Киев - это Россия", - заявил агентству депутат.Ранее нацполиция Украины, не называя имени, сообщила о проведении "восьми санкционированных Голосеевским судом Киева обысков" по подозрению в отношении депутата Госдумы в "посягательство на территориальную целостность Украины". Ведомство утверждает, что обнаружены и изъяты оригиналы документов, "подтверждающие наличие у подозреваемого 11 квартир в городе Киев". Указывалось, что речь идет об уроженце Мариуполя, 1968 года рождения. Украинское издание "Страна.ua" написало, что речь, скорее всего, идет о Дмитрии Саблине.
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киев, дмитрий саблин, политика, россия, госдума рф, украина
Киев, Дмитрий Саблин, Политика, Россия, Госдума РФ, Украина
14:10 13.12.2022 (обновлено: 14:43 13.12.2022)
 
Депутат прокомментировал сообщения об обысках якобы в его квартирах в Киеве

Депутат Саблин после сообщений СМИ об обысках заявил, что не владеет жильем в Киеве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкДмитрий Саблин
Дмитрий Саблин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дмитрий Саблин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин сообщил РИА Новости, что у него нет собственности в Киеве.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили об обысках в 11 квартирах в Киеве, якобы принадлежащих Саблину.
"Мне лично в Киеве ничего не принадлежит. Но сам Киев - это Россия", - заявил агентству депутат.
Ранее нацполиция Украины, не называя имени, сообщила о проведении "восьми санкционированных Голосеевским судом Киева обысков" по подозрению в отношении депутата Госдумы в "посягательство на территориальную целостность Украины". Ведомство утверждает, что обнаружены и изъяты оригиналы документов, "подтверждающие наличие у подозреваемого 11 квартир в городе Киев". Указывалось, что речь идет об уроженце Мариуполя, 1968 года рождения. Украинское издание "Страна.ua" написало, что речь, скорее всего, идет о Дмитрии Саблине.
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