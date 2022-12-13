https://ria.ru/20221213/sablin-1838329233.html

Депутат прокомментировал сообщения об обысках якобы в его квартирах в Киеве

Депутат прокомментировал сообщения об обысках якобы в его квартирах в Киеве - РИА Новости, 13.12.2022

Депутат прокомментировал сообщения об обысках якобы в его квартирах в Киеве

Замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин сообщил РИА Новости, что у него нет собственности в Киеве. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:10

2022-12-13T14:10

2022-12-13T14:43

киев

дмитрий саблин

политика

россия

госдума рф

украина

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин сообщил РИА Новости, что у него нет собственности в Киеве.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили об обысках в 11 квартирах в Киеве, якобы принадлежащих Саблину."Мне лично в Киеве ничего не принадлежит. Но сам Киев - это Россия", - заявил агентству депутат.Ранее нацполиция Украины, не называя имени, сообщила о проведении "восьми санкционированных Голосеевским судом Киева обысков" по подозрению в отношении депутата Госдумы в "посягательство на территориальную целостность Украины". Ведомство утверждает, что обнаружены и изъяты оригиналы документов, "подтверждающие наличие у подозреваемого 11 квартир в городе Киев". Указывалось, что речь идет об уроженце Мариуполя, 1968 года рождения. Украинское издание "Страна.ua" написало, что речь, скорее всего, идет о Дмитрии Саблине.

https://ria.ru/20220901/evtushenkov-1813812286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, дмитрий саблин, политика, россия, госдума рф, украина