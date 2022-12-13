https://ria.ru/20221213/rszo-1838340542.html

Минобороны заявило об уничтожении батареи РСЗО в районе Красного Лимана

Минобороны заявило об уничтожении батареи РСЗО в районе Красного Лимана - РИА Новости, 13.12.2022

Минобороны заявило об уничтожении батареи РСЗО в районе Красного Лимана

Российские военные уничтожили склад боеприпасов и батарею реактивных систем залпового огня украинских военных в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:46

2022-12-13T14:46

2022-12-13T14:57

россия

красный лиман

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские военные уничтожили склад боеприпасов и батарею реактивных систем залпового огня украинских военных в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ", - добавили в МО РФ.Уточняется, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР. Кроме того, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172 районах.По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 343 украинских самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

россия, красный лиман, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, донецкая область