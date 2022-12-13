14:46 13.12.2022 (обновлено: 14:57 13.12.2022)
Минобороны заявило об уничтожении батареи РСЗО в районе Красного Лимана
Минобороны: в районе Красного Лимана в ДНР уничтожена батарея РСЗО украинских войск
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил России
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские военные уничтожили склад боеприпасов и батарею реактивных систем залпового огня украинских военных в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ", - добавили в МО РФ.
Уточняется, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР. Кроме того, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172 районах.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 343 украинских самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники.