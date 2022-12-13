Рейтинг@Mail.ru
Минобороны заявило об уничтожении батареи РСЗО в районе Красного Лимана - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/rszo-1838340542.html
Минобороны заявило об уничтожении батареи РСЗО в районе Красного Лимана
Минобороны заявило об уничтожении батареи РСЗО в районе Красного Лимана - РИА Новости, 13.12.2022
Минобороны заявило об уничтожении батареи РСЗО в районе Красного Лимана
Российские военные уничтожили склад боеприпасов и батарею реактивных систем залпового огня украинских военных в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:46
2022-12-13T14:57
россия
красный лиман
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837974095_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_9888287f9a32cbdeea2c10362a16a29d.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские военные уничтожили склад боеприпасов и батарею реактивных систем залпового огня украинских военных в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ", - добавили в МО РФ.Уточняется, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР. Кроме того, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172 районах.По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 343 украинских самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красный лиман
донецкая народная республика
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837974095_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_35d71556dc9edf4be3f95547fb5f5530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красный лиман, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, донецкая область
Россия, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Донецкая область
14:46 13.12.2022 (обновлено: 14:57 13.12.2022)
 
Минобороны заявило об уничтожении батареи РСЗО в районе Красного Лимана

Минобороны: в районе Красного Лимана в ДНР уничтожена батарея РСЗО украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил России
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские военные уничтожили склад боеприпасов и батарею реактивных систем залпового огня украинских военных в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ", - добавили в МО РФ.
Уточняется, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР. Кроме того, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172 районах.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 343 украинских самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФДонецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала