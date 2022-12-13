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В Запорожской области темпы уничтожения украинских РСЗО назвали рекордными
В Запорожской области темпы уничтожения украинских РСЗО назвали рекордными - РИА Новости, 13.12.2022
В Запорожской области темпы уничтожения украинских РСЗО назвали рекордными
Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:49
2022-12-13T08:49
2022-12-13T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
воздушно-космические силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Только за последние дни уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационных станций. Кроме того, нанесены удары по складам с боеприпасами. Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за столь короткий срок", - сказал он.По его словам, "применение ВКС РФ высокоточного оружия позволяет точечно уничтожать" позиции украинских войск и склады.Собеседник добавил, что российские военные перехватывают инициативу на запорожском направлении. "Это связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами", - пояснил Рогов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221213/tornado-g-1838226120.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Воздушно-космические силы России
В Запорожской области темпы уничтожения украинских РСЗО назвали рекордными
Член ВГА Рогов назвал темпы уничтожения украинских РСЗО в Запорожской области рекордными
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Только за последние дни уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационных станций. Кроме того, нанесены удары по складам с боеприпасами. Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за столь короткий срок", - сказал он.
По его словам, "применение ВКС РФ высокоточного оружия позволяет точечно уничтожать" позиции украинских войск и склады.
Собеседник добавил, что российские военные перехватывают инициативу на запорожском направлении. "Это связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами", - пояснил Рогов.