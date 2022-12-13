https://ria.ru/20221213/rszo-1838227041.html

В Запорожской области темпы уничтожения украинских РСЗО назвали рекордными

В Запорожской области темпы уничтожения украинских РСЗО назвали рекордными - РИА Новости, 13.12.2022

В Запорожской области темпы уничтожения украинских РСЗО назвали рекордными

Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:49

2022-12-13T08:49

2022-12-13T08:49

специальная военная операция на украине

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запорожская область

россия

воздушно-космические силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Только за последние дни уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационных станций. Кроме того, нанесены удары по складам с боеприпасами. Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за столь короткий срок", - сказал он.По его словам, "применение ВКС РФ высокоточного оружия позволяет точечно уничтожать" позиции украинских войск и склады.Собеседник добавил, что российские военные перехватывают инициативу на запорожском направлении. "Это связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами", - пояснил Рогов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221213/tornado-g-1838226120.html

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, воздушно-космические силы россии