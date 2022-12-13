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Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО
Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО - РИА Новости, 13.12.2022
Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО
Российская армия применила для поражения украинского укрепрайона на Марьинском направлении обновленную РСЗО, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T07:05
2022-12-13T07:05
2022-12-13T09:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
западный военный округ (зво)
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ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Российская армия применила для поражения украинского укрепрайона на Марьинском направлении обновленную РСЗО, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.На кадрах запечатлена работа реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" — усовершенствованной версии комплекса "Град". Можно видеть, как бойцы Западного военного округа успешно уничтожают позиции противника снарядами калибра 122 миллиметра.Реактивная система "Торнадо-Г" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем. Она представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса "Град". Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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вооруженные силы рф, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Западный военный округ (ЗВО)
07:05 13.12.2022 (обновлено: 09:09 13.12.2022)
Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО
ВС России ударили по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении из новых РСЗО "Торнадо-Г"