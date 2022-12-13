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Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/rszo-1838221653.html
Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО
Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО - РИА Новости, 13.12.2022
Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО
Российская армия применила для поражения украинского укрепрайона на Марьинском направлении обновленную РСЗО, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T07:05
2022-12-13T09:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
западный военный округ (зво)
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ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Российская армия применила для поражения украинского укрепрайона на Марьинском направлении обновленную РСЗО, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.На кадрах запечатлена работа реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" — усовершенствованной версии комплекса "Град". Можно видеть, как бойцы Западного военного округа успешно уничтожают позиции противника снарядами калибра 122 миллиметра.Реактивная система "Торнадо-Г" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем. Она представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса "Град". Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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вооруженные силы рф, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Западный военный округ (ЗВО)
07:05 13.12.2022 (обновлено: 09:09 13.12.2022)
 
Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО

ВС России ударили по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении из новых РСЗО "Торнадо-Г"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкБоевые машины РСЗО "Торнадо-Г"
Боевые машины РСЗО Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Боевые машины РСЗО "Торнадо-Г" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Российская армия применила для поражения украинского укрепрайона на Марьинском направлении обновленную РСЗО, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
На кадрах запечатлена работа реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" — усовершенствованной версии комплекса "Град". Можно видеть, как бойцы Западного военного округа успешно уничтожают позиции противника снарядами калибра 122 миллиметра.
Реактивная система "Торнадо-Г" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем. Она представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса "Град". Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российский военнослужащий, член экипажа 152-мм самоходной гаубицы Мста-С заряжает снаряд - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Российские военные уничтожили украинскую минометную батарею в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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