https://ria.ru/20221213/rszo-1838221653.html

Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО

Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО - РИА Новости, 13.12.2022

Российские военные нанесли удары по укрепрайону ВСУ из новых РСЗО

Российская армия применила для поражения украинского укрепрайона на Марьинском направлении обновленную РСЗО, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T07:05

2022-12-13T07:05

2022-12-13T09:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

западный военный округ (зво)

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ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Российская армия применила для поражения украинского укрепрайона на Марьинском направлении обновленную РСЗО, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.На кадрах запечатлена работа реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" — усовершенствованной версии комплекса "Град". Можно видеть, как бойцы Западного военного округа успешно уничтожают позиции противника снарядами калибра 122 миллиметра.Реактивная система "Торнадо-Г" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем. Она представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса "Град". Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221213/batareya-1838217650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, западный военный округ (зво)