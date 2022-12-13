https://ria.ru/20221213/rossiya-1838434512.html

МИД прокомментировал возможный ответ на высылку дипломатов из США

МИД прокомментировал возможный ответ на высылку дипломатов из США - РИА Новости, 13.12.2022

МИД прокомментировал возможный ответ на высылку дипломатов из США

Россия всегда отвечает на недружественные действия США в отношении российских дипломатов по принципу "око за око", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:54

2022-12-13T18:54

2022-12-13T19:09

сергей рябков

анатолий антонов

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия всегда отвечает на недружественные действия США в отношении российских дипломатов по принципу "око за око", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможный ответ Москвы на вынужденный отъезд группы дипломатов РФ из США в январе.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что 1 января США должны будут покинуть 30 дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну."Наши ответные меры им были объявлены когда только эти шаги по требованию об отъезде наших сотрудников к определенным срокам были введены. Мы следим внимательно за тем, чтобы американский персонал уезжал отсюда в соответствии с нашими требованиями", - сказал Рябков."Я не готов сейчас говорить, сколько людей на рубеже года или в январе уедет из Москвы, по большому счету это неважно. Все контролируется и здесь нет никоим образом какого-то с нашей стороны невнимания к такого рода сюжетам. Наоборот, все это на тщательном и очень четком контроле", - добавил замминистра.По его словам, "вся эта чехарда и нескончаемая череда сокращений дипсостава, взаимных высылок, взаимных отказов в аккредитации продолжается и сейчас восстановить цепочку, начиная с какого-то момента, скажем, три года назад, практически невозможно".Рябков подчеркнул, что российская сторона выполняет "предписание администрации, поэтому определенная группа наших сотрудников будет вынуждена уехать".По словам замминистра, США "превратили работу дипсотрудников даже не в разменную монету, а в инструмент политического давления на нас"."Соответственно они получают ответные меры и так будет всегда", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html

https://ria.ru/20221213/konsultatsii-1838423670.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей рябков, анатолий антонов, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)