https://ria.ru/20221213/rossiya-1838434512.html
МИД прокомментировал возможный ответ на высылку дипломатов из США
МИД прокомментировал возможный ответ на высылку дипломатов из США - РИА Новости, 13.12.2022
МИД прокомментировал возможный ответ на высылку дипломатов из США
Россия всегда отвечает на недружественные действия США в отношении российских дипломатов по принципу "око за око", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:54
2022-12-13T18:54
2022-12-13T19:09
сергей рябков
анатолий антонов
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия всегда отвечает на недружественные действия США в отношении российских дипломатов по принципу "око за око", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможный ответ Москвы на вынужденный отъезд группы дипломатов РФ из США в январе.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что 1 января США должны будут покинуть 30 дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну."Наши ответные меры им были объявлены когда только эти шаги по требованию об отъезде наших сотрудников к определенным срокам были введены. Мы следим внимательно за тем, чтобы американский персонал уезжал отсюда в соответствии с нашими требованиями", - сказал Рябков."Я не готов сейчас говорить, сколько людей на рубеже года или в январе уедет из Москвы, по большому счету это неважно. Все контролируется и здесь нет никоим образом какого-то с нашей стороны невнимания к такого рода сюжетам. Наоборот, все это на тщательном и очень четком контроле", - добавил замминистра.По его словам, "вся эта чехарда и нескончаемая череда сокращений дипсостава, взаимных высылок, взаимных отказов в аккредитации продолжается и сейчас восстановить цепочку, начиная с какого-то момента, скажем, три года назад, практически невозможно".Рябков подчеркнул, что российская сторона выполняет "предписание администрации, поэтому определенная группа наших сотрудников будет вынуждена уехать".По словам замминистра, США "превратили работу дипсотрудников даже не в разменную монету, а в инструмент политического давления на нас"."Соответственно они получают ответные меры и так будет всегда", - заключил Рябков.
https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html
https://ria.ru/20221213/konsultatsii-1838423670.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, анатолий антонов, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Рябков, Анатолий Антонов, Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:54 13.12.2022 (обновлено: 19:09 13.12.2022)
МИД прокомментировал возможный ответ на высылку дипломатов из США
Рябков заявил, что Россия отвечает на шаги США против дипломатов по принципу "око за око"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия всегда отвечает на недружественные действия США в отношении российских дипломатов по принципу "око за око", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможный ответ Москвы на вынужденный отъезд группы дипломатов РФ из США в январе.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов
сообщил, что 1 января США должны будут покинуть 30 дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну.
"Наши ответные меры им были объявлены когда только эти шаги по требованию об отъезде наших сотрудников к определенным срокам были введены. Мы следим внимательно за тем, чтобы американский персонал уезжал отсюда в соответствии с нашими требованиями", - сказал Рябков.
"Я не готов сейчас говорить, сколько людей на рубеже года или в январе уедет из Москвы, по большому счету это неважно. Все контролируется и здесь нет никоим образом какого-то с нашей стороны невнимания к такого рода сюжетам. Наоборот, все это на тщательном и очень четком контроле", - добавил замминистра.
По его словам, "вся эта чехарда и нескончаемая череда сокращений дипсостава, взаимных высылок, взаимных отказов в аккредитации продолжается и сейчас восстановить цепочку, начиная с какого-то момента, скажем, три года назад, практически невозможно".
Рябков подчеркнул, что российская сторона выполняет "предписание администрации, поэтому определенная группа наших сотрудников будет вынуждена уехать".
"Американцы ввели абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трехлетний лимит пребывания наших коллег и товарищей в командировке. Они навязывают свои правила игры в этой сфере. Мы отвечаем, всегда отвечаем по принципу око за око, необязательно симметрично. Они жалуются, что им не хватает персонала здесь, ну, они сами виноваты, не мы это инициировали", - отметил Рябков.
По словам замминистра, США "превратили работу дипсотрудников даже не в разменную монету, а в инструмент политического давления на нас".
"Соответственно они получают ответные меры и так будет всегда", - заключил Рябков.