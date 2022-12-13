https://ria.ru/20221213/raznoglasiya-1838219639.html

В США заявили о разногласиях с африканскими странами из-за Украины

В США заявили о разногласиях с африканскими странами из-за Украины - РИА Новости, 13.12.2022

В США заявили о разногласиях с африканскими странами из-за Украины

Африканские лидеры и Белый дом по-разному видят решение конфликта на Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на сотрудников американской администрации. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T06:02

2022-12-13T06:02

2022-12-13T06:03

в мире

украина

россия

сша

африка

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Африканские лидеры и Белый дом по-разному видят решение конфликта на Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на сотрудников американской администрации.По словам высокопоставленного сотрудника администрации, обе стороны расходятся во мнении относительно того, какую тактику использовать для урегулирования конфликта, поскольку африканцы выступают против идеи "наказать Россию" или настоять на том, что Киев должен согласиться на любое решение. Чиновник отметил, что африканские лидеры дали понять Белому дому, что они просто хотят прекращения конфликта."Африканцы хотят видеть дипломатическое решение этого конфликта. Мы, в общем-то, тоже, но без Украины ничего не получится. Нестыковка происходит, когда некоторые страны выражают недовольство санкциями и критикой России, которые, по их мнению, усложняют дипломатическое решение", - приводит газета слова чиновника.Администрация Джо Байдена на саммите США-Африка будет стремиться подчеркнуть партнерство, а не патернализм в своем взаимодействии с африканскими странами, заявили чиновники, акцентируя внимание на возможностях США в условиях углубляющейся мировой конкуренции за влияние с другими мировыми державами, в первую очередь с Китаем и Россией.Очередной саммит США-Африка, начало которым было положено еще при экс-президенте Бараке Обаме, пройдет в американской столице 13-15 декабря.

https://ria.ru/20221205/raznoglasie-1836299416.html

украина

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сша

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, африка