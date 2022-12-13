06:02 13.12.2022 (обновлено: 06:03 13.12.2022)
В США заявили о разногласиях с африканскими странами из-за Украины
WP: африканские лидеры и Белый дом по-разному видят решение конфликта на Украине
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Африканские лидеры и Белый дом по-разному видят решение конфликта на Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на сотрудников американской администрации.
"Обе стороны расходятся во мнениях о том, какую тактику использовать для достижения мира", - говорится в материалах издания.
По словам высокопоставленного сотрудника администрации, обе стороны расходятся во мнении относительно того, какую тактику использовать для урегулирования конфликта, поскольку африканцы выступают против идеи "наказать Россию" или настоять на том, что Киев должен согласиться на любое решение. Чиновник отметил, что африканские лидеры дали понять Белому дому, что они просто хотят прекращения конфликта.
"Африканцы хотят видеть дипломатическое решение этого конфликта. Мы, в общем-то, тоже, но без Украины ничего не получится. Нестыковка происходит, когда некоторые страны выражают недовольство санкциями и критикой России, которые, по их мнению, усложняют дипломатическое решение", - приводит газета слова чиновника.
Администрация Джо Байдена на саммите США-Африка будет стремиться подчеркнуть партнерство, а не патернализм в своем взаимодействии с африканскими странами, заявили чиновники, акцентируя внимание на возможностях США в условиях углубляющейся мировой конкуренции за влияние с другими мировыми державами, в первую очередь с Китаем и Россией.
Очередной саммит США-Африка, начало которым было положено еще при экс-президенте Бараке Обаме, пройдет в американской столице 13-15 декабря.