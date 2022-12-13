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Пушилин попросил сохранить в ТК положения о временных работах в ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
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Пушилин попросил сохранить в ТК положения о временных работах в ДНР
Пушилин попросил сохранить в ТК положения о временных работах в ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Пушилин попросил сохранить в ТК положения о временных работах в ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин попросил рассмотреть возможность корректировки трудового законодательства РФ для сохранения возможности временного трудоустройства... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:57
2022-12-13T17:59
здоровье - общество
денис пушилин
дмитрий медведев
донецкая народная республика
россия
украина
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин попросил рассмотреть возможность корректировки трудового законодательства РФ для сохранения возможности временного трудоустройства жителей региона.По данным, которые Пушилин озвучил на обсуждении трудового законодательства под председательством главы "Единой России" Дмитрия Медведева, через существующие и создаваемые в ДНР центры занятости идет трудоустройство на временные работы по расчистке освобожденных территорий от разрушений, в которых за 10 месяцев приняли участие 26800 человек, из которых 18 тысяч человек – жители освобожденных территорий."Бесспорно, привлечение населения к временным работам стало для многих людей на освобожденных территориях значимой поддержкой и возможностью заработка. Для нас это тоже очень важно. Чтобы продолжить такую практику в наступающем 2023 году, необходимо решить ряд вопросов. Так, на данный момент организация работ временного характера ведется за счет средств фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Донецкой Народной Республики. Но уже в следующем году мы переходим на бюджетное законодательство РФ, которым не предусматривается такого государственного внебюджетного фонда", - сказал Пушилин.Кроме того, по его словам, согласно российскому законодательству, органы государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости населения могут организовывать исключительно оплачиваемые общественные работы, которые должны финансироваться за счет работодателей, у которых проводятся эти работы, что по объективным причинам также затруднено в нынешних условиях в ДНР."С учетом всего сказанного выше просим рассмотреть возможность внесение правительством РФ положения об использовании нормативных правовых актов ДНР, регулирующих организацию работы временного характера в особенности применения на территории ДНР до 1 января 2026 года, трудового законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, содержащих норму трудового права, и законодательства о занятости населения, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального конституционного закона", - уточнил врио главы ДНР.Он отметил, что для организации и финансирования работ временного характера в 2023 году необходимо предусмотреть средства республиканского бюджета в сумме 9 миллиардов 480 миллионов рублей с учетом территории, которая временно находится под контролем Украины. Планируется, что в работах временного характера смогут принять участие около 29 тысяч человек ежемесячно.
https://ria.ru/20221213/zakonoproekty-1838398631.html
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здоровье - общество, денис пушилин, дмитрий медведев, донецкая народная республика, россия, украина, единая россия
Здоровье - Общество, Денис Пушилин, Дмитрий Медведев, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Единая Россия
17:57 13.12.2022 (обновлено: 17:59 13.12.2022)
 
Пушилин попросил сохранить в ТК положения о временных работах в ДНР

Пушилин попросил сохранить в трудовом кодексе положения о временном трудоустройстве в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин попросил рассмотреть возможность корректировки трудового законодательства РФ для сохранения возможности временного трудоустройства жителей региона.
По данным, которые Пушилин озвучил на обсуждении трудового законодательства под председательством главы "Единой России" Дмитрия Медведева, через существующие и создаваемые в ДНР центры занятости идет трудоустройство на временные работы по расчистке освобожденных территорий от разрушений, в которых за 10 месяцев приняли участие 26800 человек, из которых 18 тысяч человек – жители освобожденных территорий.
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"Бесспорно, привлечение населения к временным работам стало для многих людей на освобожденных территориях значимой поддержкой и возможностью заработка. Для нас это тоже очень важно. Чтобы продолжить такую практику в наступающем 2023 году, необходимо решить ряд вопросов. Так, на данный момент организация работ временного характера ведется за счет средств фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Донецкой Народной Республики. Но уже в следующем году мы переходим на бюджетное законодательство РФ, которым не предусматривается такого государственного внебюджетного фонда", - сказал Пушилин.
Кроме того, по его словам, согласно российскому законодательству, органы государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости населения могут организовывать исключительно оплачиваемые общественные работы, которые должны финансироваться за счет работодателей, у которых проводятся эти работы, что по объективным причинам также затруднено в нынешних условиях в ДНР.
"С учетом всего сказанного выше просим рассмотреть возможность внесение правительством РФ положения об использовании нормативных правовых актов ДНР, регулирующих организацию работы временного характера в особенности применения на территории ДНР до 1 января 2026 года, трудового законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, содержащих норму трудового права, и законодательства о занятости населения, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального конституционного закона", - уточнил врио главы ДНР.
Он отметил, что для организации и финансирования работ временного характера в 2023 году необходимо предусмотреть средства республиканского бюджета в сумме 9 миллиардов 480 миллионов рублей с учетом территории, которая временно находится под контролем Украины. Планируется, что в работах временного характера смогут принять участие около 29 тысяч человек ежемесячно.
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