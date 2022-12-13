https://ria.ru/20221213/pvo-1838403175.html

Франция передаст Украине новую партию систем ПВО

Франция передаст Украине новую партию систем ПВО - РИА Новости, 13.12.2022

Франция передаст Украине новую партию систем ПВО

Франция уже поставила Украине часть систем ПВО, другая партия будет доставлена в ближайшее время, заявила во вторник министр иностранных дел страны Катрин... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:06

2022-12-13T17:06

2022-12-13T17:06

в мире

катрин колонна

украина

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пво

оружие

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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Франция уже поставила Украине часть систем ПВО, другая партия будет доставлена в ближайшее время, заявила во вторник министр иностранных дел страны Катрин Колонна.В Париже во вторник прошла международная конференция по поддержке Украины."Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время", - сказала на пресс-конференции по итогам мероприятия Колонна, говоря о поставках вооружений Францией Киеву.В понедельник СМИ со ссылкой на минобороны Франции сообщили, что Париж поставил Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1. Также Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR и две системы Crotale.Ранее сообщалось, что Франция в ближайшее время передаст Киеву еще шесть гаубиц CAESAR, а также радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ передавали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221213/finpomosch-1838370619.html

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838395079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, катрин колонна, украина, франция, пво, оружие