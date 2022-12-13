https://ria.ru/20221213/putin-1838443246.html
Путин: Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие традиции
Путин: Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие традиции - РИА Новости, 13.12.2022
Путин: Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие традиции
Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции, решать амбициозные задачи нового времени, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:22
2022-12-13T19:22
2022-12-13T19:46
россия
общество
технологии
владимир путин
российское общество "знание"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции, решать амбициозные задачи нового времени, заявил президент РФ Владимир Путин.В видеообращении по случаю 75-летия Российского общества "Знание" глава государства вспомнил историю и достижения этой научной и просветительской организации, созданной в 1947 году, в трудный послевоенный период. Он отметил, что "после Победы в Великой Отечественной войне наши учёные, весь наш народ именно своим трудом и интеллектом добились бесспорных, прорывных достижений во многих областях и сферах"."Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться, должны идти вперед, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и просвещения, вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются в период исторических вызовов и испытаний", - сказал Путин.Он добавил, что в этой связи на Российском обществе "Знание" лежит немалая ответственность.
https://ria.ru/20221213/geroi-1838444447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, технологии, владимир путин, российское общество "знание"
Россия, Общество, Технологии, Владимир Путин, Российское общество "Знание"
19:22 13.12.2022 (обновлено: 19:46 13.12.2022)
Путин: Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие традиции
Путин заявил, что Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции, решать амбициозные задачи нового времени, заявил президент РФ Владимир Путин.
В видеообращении по случаю 75-летия Российского общества "Знание
" глава государства вспомнил историю и достижения этой научной и просветительской организации, созданной в 1947 году, в трудный послевоенный период. Он отметил, что "после Победы в Великой Отечественной войне наши учёные, весь наш народ именно своим трудом и интеллектом добились бесспорных, прорывных достижений во многих областях и сферах".
"Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться, должны идти вперед, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и просвещения, вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются в период исторических вызовов и испытаний", - сказал Путин.
Он добавил, что в этой связи на Российском обществе "Знание" лежит немалая ответственность.