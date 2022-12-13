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Путин 14 декабря обсудит с правительством "административную гильотину" - РИА Новости, 13.12.2022
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Путин 14 декабря обсудит с правительством "административную гильотину"
Путин 14 декабря обсудит с правительством "административную гильотину" - РИА Новости, 13.12.2022
Путин 14 декабря обсудит с правительством "административную гильотину"
Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет совещание с членами правительства в режиме онлайн, основной темой станет обсуждение "административной... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:13
2022-12-13T15:13
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет совещание с членами правительства в режиме онлайн, основной темой станет обсуждение "административной гильотины", сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого декабря Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности (так называемой "административной гильотины"), а также совершенствование разрешительной деятельности. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ (Дмитрий - ред.) Григоренко", - говорится в сообщении.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
15:13 13.12.2022
 
Путин 14 декабря обсудит с правительством "административную гильотину"

Путин обсудит с правительством совершенствование контрольно-надзорной деятельности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет совещание с членами правительства в режиме онлайн, основной темой станет обсуждение "административной гильотины", сообщает пресс-служба Кремля.
"Четырнадцатого декабря Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности (так называемой "административной гильотины"), а также совершенствование разрешительной деятельности. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ (Дмитрий - ред.) Григоренко", - говорится в сообщении.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 19:39
Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам
 
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