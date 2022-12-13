https://ria.ru/20221213/putin-1838352541.html

Путин 14 декабря обсудит с правительством "административную гильотину"

Путин 14 декабря обсудит с правительством "административную гильотину" - РИА Новости, 13.12.2022

Путин 14 декабря обсудит с правительством "административную гильотину"

Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет совещание с членами правительства в режиме онлайн, основной темой станет обсуждение "административной... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:13

2022-12-13T15:13

2022-12-13T15:13

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет совещание с членами правительства в режиме онлайн, основной темой станет обсуждение "административной гильотины", сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого декабря Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности (так называемой "административной гильотины"), а также совершенствование разрешительной деятельности. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ (Дмитрий - ред.) Григоренко", - говорится в сообщении.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин