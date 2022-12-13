https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html

Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону

Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону - РИА Новости, 13.12.2022

Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону

Прибытие на линию боевого соприкосновения бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, уже изменило для российских войск ситуацию в лучшую сторону и... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T22:01

2022-12-13T22:01

2022-12-13T22:01

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прибытие на линию боевого соприкосновения бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, уже изменило для российских войск ситуацию в лучшую сторону и продолжает улучшать, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Это (прибытие на линию боевого соприкосновения мобилизованных - ред.) уже поменяло ситуацию. Почему? У нас (в ДНР - ред.) изначально прошла мобилизация, и она была всеобщей, и, конечно же, людям нужна была ротация, людям нужно было отдохнуть… В целом, сейчас наши бойцы на передовой, и другие подразделения… видят, что резервы есть, они видят, что эти резервы подготавливаются… Ситуация и изменилась, и продолжает меняться в лучшую сторону", - сказал Пушилин журналистам.Кроме того, напомнил врио главы ДНР, решен давно назревший вопрос по демобилизации студентов, которые уже возвратились к учебе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика