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Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html
Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону
Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону - РИА Новости, 13.12.2022
Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону
Прибытие на линию боевого соприкосновения бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, уже изменило для российских войск ситуацию в лучшую сторону и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:01
2022-12-13T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прибытие на линию боевого соприкосновения бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, уже изменило для российских войск ситуацию в лучшую сторону и продолжает улучшать, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Это (прибытие на линию боевого соприкосновения мобилизованных - ред.) уже поменяло ситуацию. Почему? У нас (в ДНР - ред.) изначально прошла мобилизация, и она была всеобщей, и, конечно же, людям нужна была ротация, людям нужно было отдохнуть… В целом, сейчас наши бойцы на передовой, и другие подразделения… видят, что резервы есть, они видят, что эти резервы подготавливаются… Ситуация и изменилась, и продолжает меняться в лучшую сторону", - сказал Пушилин журналистам.Кроме того, напомнил врио главы ДНР, решен давно назревший вопрос по демобилизации студентов, которые уже возвратились к учебе.
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в мире, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
22:01 13.12.2022
 
Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону

Пушилин: прибытие мобилизованных изменило ситуацию для ВС России в лучшую сторону

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прибытие на линию боевого соприкосновения бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, уже изменило для российских войск ситуацию в лучшую сторону и продолжает улучшать, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Это (прибытие на линию боевого соприкосновения мобилизованных - ред.) уже поменяло ситуацию. Почему? У нас (в ДНР - ред.) изначально прошла мобилизация, и она была всеобщей, и, конечно же, людям нужна была ротация, людям нужно было отдохнуть… В целом, сейчас наши бойцы на передовой, и другие подразделения… видят, что резервы есть, они видят, что эти резервы подготавливаются… Ситуация и изменилась, и продолжает меняться в лучшую сторону", - сказал Пушилин журналистам.
Кроме того, напомнил врио главы ДНР, решен давно назревший вопрос по демобилизации студентов, которые уже возвратились к учебе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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