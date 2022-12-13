https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html
Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону
Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону - РИА Новости, 13.12.2022
Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону
Прибытие на линию боевого соприкосновения бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, уже изменило для российских войск ситуацию в лучшую сторону и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:01
2022-12-13T22:01
2022-12-13T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прибытие на линию боевого соприкосновения бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, уже изменило для российских войск ситуацию в лучшую сторону и продолжает улучшать, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Это (прибытие на линию боевого соприкосновения мобилизованных - ред.) уже поменяло ситуацию. Почему? У нас (в ДНР - ред.) изначально прошла мобилизация, и она была всеобщей, и, конечно же, людям нужна была ротация, людям нужно было отдохнуть… В целом, сейчас наши бойцы на передовой, и другие подразделения… видят, что резервы есть, они видят, что эти резервы подготавливаются… Ситуация и изменилась, и продолжает меняться в лучшую сторону", - сказал Пушилин журналистам.Кроме того, напомнил врио главы ДНР, решен давно назревший вопрос по демобилизации студентов, которые уже возвратились к учебе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин заявил, что мобилизованные изменили ситуацию в лучшую сторону
Пушилин: прибытие мобилизованных изменило ситуацию для ВС России в лучшую сторону
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прибытие на линию боевого соприкосновения бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, уже изменило для российских войск ситуацию в лучшую сторону и продолжает улучшать, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Это (прибытие на линию боевого соприкосновения мобилизованных - ред.) уже поменяло ситуацию. Почему? У нас (в ДНР - ред.) изначально прошла мобилизация, и она была всеобщей, и, конечно же, людям нужна была ротация, людям нужно было отдохнуть… В целом, сейчас наши бойцы на передовой, и другие подразделения… видят, что резервы есть, они видят, что эти резервы подготавливаются… Ситуация и изменилась, и продолжает меняться в лучшую сторону", - сказал Пушилин журналистам.
Кроме того, напомнил врио главы ДНР, решен давно назревший вопрос по демобилизации студентов, которые уже возвратились к учебе.