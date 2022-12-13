https://ria.ru/20221213/psb-1838401988.html
ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах
ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022
ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах
Региональная сеть ПСБ в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях достигла 200 точек, сообщает пресс-служба банка в связи с открытием нового офиса... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:03
2022-12-13T17:03
2022-12-13T17:03
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg
МОСКВА,13 дек – РИА Новости. Региональная сеть ПСБ в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях достигла 200 точек, сообщает пресс-служба банка в связи с открытием нового офиса на Университетской улице в Донецке."Став первым российским банком, запустившим комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов, за короткий срок ПСБ развернул широкую сеть присутствия в 86 населенных пунктах, предоставляя надежное и бесперебойное обслуживание различных категорий клиентов и оказывая банковское сопровождение социальных функций", - говорится в сообщении.Помимо офисов, банк представлен в регионах сетью банкоматов и платежных терминалов в точках продаж.
https://ria.ru/20221212/psb-1838115195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_9cb0e25d86d965d9f14ccb0f0ee4a6e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Россия