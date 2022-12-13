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ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022
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ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах
ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022
ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах
Региональная сеть ПСБ в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях достигла 200 точек, сообщает пресс-служба банка в связи с открытием нового офиса... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:03
2022-12-13T17:03
новости компаний - экономика
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россия
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МОСКВА,13 дек – РИА Новости. Региональная сеть ПСБ в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях достигла 200 точек, сообщает пресс-служба банка в связи с открытием нового офиса на Университетской улице в Донецке."Став первым российским банком, запустившим комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов, за короткий срок ПСБ развернул широкую сеть присутствия в 86 населенных пунктах, предоставляя надежное и бесперебойное обслуживание различных категорий клиентов и оказывая банковское сопровождение социальных функций", - говорится в сообщении.Помимо офисов, банк представлен в регионах сетью банкоматов и платежных терминалов в точках продаж.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Россия
17:03 13.12.2022
 

ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА,13 дек – РИА Новости. Региональная сеть ПСБ в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях достигла 200 точек, сообщает пресс-служба банка в связи с открытием нового офиса на Университетской улице в Донецке.
"Став первым российским банком, запустившим комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов, за короткий срок ПСБ развернул широкую сеть присутствия в 86 населенных пунктах, предоставляя надежное и бесперебойное обслуживание различных категорий клиентов и оказывая банковское сопровождение социальных функций", - говорится в сообщении.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 16:19
ПСБ поддержит приоритетные проекты Хабаровского края
Помимо офисов, банк представлен в регионах сетью банкоматов и платежных терминалов в точках продаж.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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