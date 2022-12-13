https://ria.ru/20221213/psb-1838401988.html

ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах

ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах - РИА Новости, 13.12.2022

ПСБ открыл уже 200 офисов в новых регионах

Региональная сеть ПСБ в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях достигла 200 точек, сообщает пресс-служба банка в связи с открытием нового офиса... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:03

2022-12-13T17:03

2022-12-13T17:03

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

россия

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МОСКВА,13 дек – РИА Новости. Региональная сеть ПСБ в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях достигла 200 точек, сообщает пресс-служба банка в связи с открытием нового офиса на Университетской улице в Донецке."Став первым российским банком, запустившим комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов, за короткий срок ПСБ развернул широкую сеть присутствия в 86 населенных пунктах, предоставляя надежное и бесперебойное обслуживание различных категорий клиентов и оказывая банковское сопровождение социальных функций", - говорится в сообщении.Помимо офисов, банк представлен в регионах сетью банкоматов и платежных терминалов в точках продаж.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия