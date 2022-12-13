https://ria.ru/20221213/proverka-1838412552.html

Проверка армии Белоруссии будет учитывать опыт спецоперации, заявил Совбез

Проверка армии Белоруссии будет учитывать опыт спецоперации, заявил Совбез - РИА Новости, 13.12.2022

Проверка армии Белоруссии будет учитывать опыт спецоперации, заявил Совбез

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что во время начавшейся внезапной проверки армии республики перед военными будут ставить задачи,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:29

2022-12-13T17:29

2022-12-13T17:36

специальная военная операция на украине

александр вольфович

владимир путин

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украина

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что во время начавшейся внезапной проверки армии республики перед военными будут ставить задачи, исходя из анализа опыта проведения российской специальной военной операции на Украине."Будет отработан широкий спектр задач: совершение марша на большие расстояния в незнакомые участки местности, на которых будут выполняться задачи по взятию под охрану различных объектов, занятие огневых рубежей, выполнение огневых задач, тактических задач. Задачи будут поставлены, исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции (России – ред.) на Украине", - сказал Вольфович. Его видеокомментарий разместила телекомпания минобороны республики "Воен ТВ" в своем Telegram-канале.Госсекретарь добавил, что во вторник утром поднята и приводится в готовность одна из воинских частей, находящаяся на южном оперативном направлении. "Ей поставлена задача по выходу и прикрытию, взятию под охрану объекта на южной границе (Белоруссии и Украины – ред.)", - добавил Вольфович.Вольфович отметил, что проведение проверки постепенно будет наращиваться, будут проверены практически все оперативные командования, а по итогам проверки будет проведен глубокий анализ, результаты будут доложены президенту.Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата Совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что мероприятия внезапной проверки боеготовности носят оборонительный характер.В пресс-службе минобороны ранее отмечали, что мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221129/proverka-1835036351.html

https://ria.ru/20221206/zanyatiya-1836557947.html

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александр вольфович, владимир путин, россия, украина, белоруссия, в мире