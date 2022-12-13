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Китай запретил поставки собственных процессоров в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
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Китай запретил поставки собственных процессоров в Россию, пишут СМИ
Китай запретил поставки собственных процессоров в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
Китай запретил поставки собственных процессоров в Россию, пишут СМИ
Руководство Китая запретило экспорт процессоров Loongson в Россию и другие страны, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:22
2022-12-13T12:37
экономика
китай
россия
технологии
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Руководство Китая запретило экспорт процессоров Loongson в Россию и другие страны, пишет "Коммерсант". "Некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы, но теперь приобрести партию невозможно", — рассказал изданию собеседник, близкий к Минцифры.Он добавил, что российские компании не сильно зависят от китайских процессоров, но при возникновении проблем с параллельным импортом они надеялись переключиться на решения Loongson. Среди причин запрета на экспорт издание называет то, что технологию признали стратегически важной для Китая."Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков", — сказал собеседник "Коммерсанта". Директор компании "Промобит" Максим Копосов отметил, что пока не видит проблем, поскольку в России нет массовых проектов с использованием этих процессоров. Он предположил, что запрет будет формальным, ведь купить ноутбуки и материнские платы на чипе Loongson по-прежнему возможно.
https://ria.ru/20220711/nanometr-1801668389.html
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экономика, китай, россия, технологии
Экономика, Китай, Россия, Технологии
10:22 13.12.2022 (обновлено: 12:37 13.12.2022)
 
Китай запретил поставки собственных процессоров в Россию, пишут СМИ

"Ъ": Китай запретил поставки собственных процессоров Loongson в Россию и другие страны

© AFP 2022 / STRПроцессор на выставке во время конференции по облачным технологиям и искусственному интеллекту в Ханчжоу
Процессор на выставке во время конференции по облачным технологиям и искусственному интеллекту в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / STR
Процессор на выставке во время конференции по облачным технологиям и искусственному интеллекту в Ханчжоу. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Руководство Китая запретило экспорт процессоров Loongson в Россию и другие страны, пишет "Коммерсант".
"Некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы, но теперь приобрести партию невозможно", — рассказал изданию собеседник, близкий к Минцифры.
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Он добавил, что российские компании не сильно зависят от китайских процессоров, но при возникновении проблем с параллельным импортом они надеялись переключиться на решения Loongson.
Среди причин запрета на экспорт издание называет то, что технологию признали стратегически важной для Китая.
"Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков", — сказал собеседник "Коммерсанта".
Директор компании "Промобит" Максим Копосов отметил, что пока не видит проблем, поскольку в России нет массовых проектов с использованием этих процессоров. Он предположил, что запрет будет формальным, ведь купить ноутбуки и материнские платы на чипе Loongson по-прежнему возможно.
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