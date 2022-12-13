https://ria.ru/20221213/protesty-1838432157.html
Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты
Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты - РИА Новости, 13.12.2022
Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты
Премьер Сербии Ана Брнабич призвала ЕС помочь в освобождении задержанного косовоалбанскими властями экс-полицейского Деяна Пантича, жестокое обращение с которым РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:42
2022-12-13T18:42
2022-12-13T18:42
в мире
ана брнабич
сербия
косово
приштина
евросоюз
ми-35
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БЕЛГРАД, 13 дек – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич призвала ЕС помочь в освобождении задержанного косовоалбанскими властями экс-полицейского Деяна Пантича, жестокое обращение с которым она назвала примером отношения Приштины ко всем косовским сербам.Пантич вместе с коллегами - сербскими полицейскими из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний."Что касается Деяна Пантича, я поражена и потрясена тем, как Приштина относится к нему, но это всего один из примеров того, как они относятся к сербам в Косово и Метохии. Мы уже даже не успеваем отследить все, что с ними там происходит… Прошу ЕС помочь в том, чтобы Пантич был выпущен на свободу", - заявила премьер Сербии журналистам во вторник.Власти в Приштине заявили ранее, что подозревают бывшего полицейского в нападении на членов избиркома самопровозглашенной республики и сотрудников полиции, которые вторглись и при попытке занять, разгромили офис муниципальной избирательной комиссии в северной "сербской" части города Косовска-Митровица.Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток во вторник остается мирной, ночами протестующие дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины.В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения армейской техники в прилегающем к административной линии с Косово и Метохией муниципалитете Рашка, где находится военная часть, и пролета там вертолетов Ми-35 ВВС страны.
https://ria.ru/20221213/serbiya-1838305708.html
https://ria.ru/20221212/pomosch-1838147942.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ана брнабич, сербия, косово, приштина, евросоюз, ми-35
В мире, Ана Брнабич, Сербия, Косово, Приштина, Евросоюз, Ми-35
Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты
Белград призвал ЕС помочь освободить экс-полицейского, чей арест вызвал протесты в Косово
БЕЛГРАД, 13 дек – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич призвала ЕС помочь в освобождении задержанного косовоалбанскими властями экс-полицейского Деяна Пантича, жестокое обращение с которым она назвала примером отношения Приштины ко всем косовским сербам.
Пантич вместе с коллегами - сербскими полицейскими из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
"Что касается Деяна Пантича, я поражена и потрясена тем, как Приштина относится к нему, но это всего один из примеров того, как они относятся к сербам в Косово и Метохии. Мы уже даже не успеваем отследить все, что с ними там происходит… Прошу ЕС помочь в том, чтобы Пантич был выпущен на свободу", - заявила премьер Сербии журналистам во вторник.
Власти в Приштине заявили ранее, что подозревают бывшего полицейского в нападении на членов избиркома самопровозглашенной республики и сотрудников полиции, которые вторглись и при попытке занять, разгромили офис муниципальной избирательной комиссии в северной "сербской" части города Косовска-Митровица
.
Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток во вторник остается мирной, ночами протестующие дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины.
В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения армейской техники в прилегающем к административной линии с Косово и Метохией муниципалитете Рашка, где находится военная часть, и пролета там вертолетов Ми-35
ВВС страны.