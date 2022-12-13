Рейтинг@Mail.ru
Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/protesty-1838432157.html
Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты
Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты - РИА Новости, 13.12.2022
Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты
Премьер Сербии Ана Брнабич призвала ЕС помочь в освобождении задержанного косовоалбанскими властями экс-полицейского Деяна Пантича, жестокое обращение с которым РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:42
2022-12-13T18:42
в мире
ана брнабич
сербия
косово
приштина
евросоюз
ми-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838235098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_383095512f0653891126e8db738ffb1a.jpg
БЕЛГРАД, 13 дек – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич призвала ЕС помочь в освобождении задержанного косовоалбанскими властями экс-полицейского Деяна Пантича, жестокое обращение с которым она назвала примером отношения Приштины ко всем косовским сербам.Пантич вместе с коллегами - сербскими полицейскими из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний."Что касается Деяна Пантича, я поражена и потрясена тем, как Приштина относится к нему, но это всего один из примеров того, как они относятся к сербам в Косово и Метохии. Мы уже даже не успеваем отследить все, что с ними там происходит… Прошу ЕС помочь в том, чтобы Пантич был выпущен на свободу", - заявила премьер Сербии журналистам во вторник.Власти в Приштине заявили ранее, что подозревают бывшего полицейского в нападении на членов избиркома самопровозглашенной республики и сотрудников полиции, которые вторглись и при попытке занять, разгромили офис муниципальной избирательной комиссии в северной "сербской" части города Косовска-Митровица.Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток во вторник остается мирной, ночами протестующие дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины.В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения армейской техники в прилегающем к административной линии с Косово и Метохией муниципалитете Рашка, где находится военная часть, и пролета там вертолетов Ми-35 ВВС страны.
https://ria.ru/20221213/serbiya-1838305708.html
https://ria.ru/20221212/pomosch-1838147942.html
сербия
косово
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838235098_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d599fd00e1b0696ccf02fa17d29c3fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ана брнабич, сербия, косово, приштина, евросоюз, ми-35
В мире, Ана Брнабич, Сербия, Косово, Приштина, Евросоюз, Ми-35
18:42 13.12.2022
 
Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты

Белград призвал ЕС помочь освободить экс-полицейского, чей арест вызвал протесты в Косово

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово в Митровице
Сотрудники полиции Косово в Митровице - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово в Митровице. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 дек – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич призвала ЕС помочь в освобождении задержанного косовоалбанскими властями экс-полицейского Деяна Пантича, жестокое обращение с которым она назвала примером отношения Приштины ко всем косовским сербам.
Пантич вместе с коллегами - сербскими полицейскими из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Сотрудники полиции Косово в Митровице - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 13:20
Задержанного в Сербии корреспондента телеканала "Звезда" отпустили
"Что касается Деяна Пантича, я поражена и потрясена тем, как Приштина относится к нему, но это всего один из примеров того, как они относятся к сербам в Косово и Метохии. Мы уже даже не успеваем отследить все, что с ними там происходит… Прошу ЕС помочь в том, чтобы Пантич был выпущен на свободу", - заявила премьер Сербии журналистам во вторник.
Власти в Приштине заявили ранее, что подозревают бывшего полицейского в нападении на членов избиркома самопровозглашенной республики и сотрудников полиции, которые вторглись и при попытке занять, разгромили офис муниципальной избирательной комиссии в северной "сербской" части города Косовска-Митровица.
Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток во вторник остается мирной, ночами протестующие дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины.
В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения армейской техники в прилегающем к административной линии с Косово и Метохией муниципалитете Рашка, где находится военная часть, и пролета там вертолетов Ми-35 ВВС страны.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 17:54
Россия защитит законные интересы Сербии в отношении Косово, заявил МИД
 
В миреАна БрнабичСербияКосовоПриштинаЕвросоюзМи-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала