https://ria.ru/20221213/protesty-1838432157.html

Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты

Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты - РИА Новости, 13.12.2022

Белград призвал ЕС помочь освободить серба, чей арест вызвал протесты

Премьер Сербии Ана Брнабич призвала ЕС помочь в освобождении задержанного косовоалбанскими властями экс-полицейского Деяна Пантича, жестокое обращение с которым РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:42

2022-12-13T18:42

2022-12-13T18:42

в мире

ана брнабич

сербия

косово

приштина

евросоюз

ми-35

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БЕЛГРАД, 13 дек – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич призвала ЕС помочь в освобождении задержанного косовоалбанскими властями экс-полицейского Деяна Пантича, жестокое обращение с которым она назвала примером отношения Приштины ко всем косовским сербам.Пантич вместе с коллегами - сербскими полицейскими из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний."Что касается Деяна Пантича, я поражена и потрясена тем, как Приштина относится к нему, но это всего один из примеров того, как они относятся к сербам в Косово и Метохии. Мы уже даже не успеваем отследить все, что с ними там происходит… Прошу ЕС помочь в том, чтобы Пантич был выпущен на свободу", - заявила премьер Сербии журналистам во вторник.Власти в Приштине заявили ранее, что подозревают бывшего полицейского в нападении на членов избиркома самопровозглашенной республики и сотрудников полиции, которые вторглись и при попытке занять, разгромили офис муниципальной избирательной комиссии в северной "сербской" части города Косовска-Митровица.Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток во вторник остается мирной, ночами протестующие дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины.В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения армейской техники в прилегающем к административной линии с Косово и Метохией муниципалитете Рашка, где находится военная часть, и пролета там вертолетов Ми-35 ВВС страны.

https://ria.ru/20221213/serbiya-1838305708.html

https://ria.ru/20221212/pomosch-1838147942.html

сербия

косово

приштина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ана брнабич, сербия, косово, приштина, евросоюз, ми-35