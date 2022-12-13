https://ria.ru/20221213/prokuratura-1838316880.html

Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса

Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса - РИА Новости, 13.12.2022

Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса

Прокуратура Кемеровской области обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, сообщается на сайте Центрального районного суда... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:41

2022-12-13T13:41

2022-12-13T13:41

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КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.Телегину грозит до 10 лет заключения по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие связало его со строительной фирмой, для которой он, по данным СУСК, пролоббировал незаконное заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей.Обвинение ходатайствовало о заключении Телегина в СИЗО, адвокаты просили более мягкую меру, а сам экс-чиновник заверил, что не собирается давить на свидетелей и скрываться."Поступили апелляционное представление прокурора Кемеровской области-Кузбасса и апелляционная жалоба следователя СУСК на постановление... Апелляционная жалоба следователя возвращена заявителю в виду ее несоответствия требованиям УПК", – говорится в релизе.Материал далее направят для рассмотрения в апелляционную инстанцию – Кемеровский областной суд.

https://realty.ria.ru/20221208/prigovor-1837154218.html

https://ria.ru/20221212/kharaidze-1838113502.html

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