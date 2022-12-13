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Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса - РИА Новости, 13.12.2022
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Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса
Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса - РИА Новости, 13.12.2022
Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса
Прокуратура Кемеровской области обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, сообщается на сайте Центрального районного суда... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:41
2022-12-13T13:41
происшествия
кемеровская область
кемерово
кемеровский областной суд
россия
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КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.Телегину грозит до 10 лет заключения по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие связало его со строительной фирмой, для которой он, по данным СУСК, пролоббировал незаконное заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей.Обвинение ходатайствовало о заключении Телегина в СИЗО, адвокаты просили более мягкую меру, а сам экс-чиновник заверил, что не собирается давить на свидетелей и скрываться."Поступили апелляционное представление прокурора Кемеровской области-Кузбасса и апелляционная жалоба следователя СУСК на постановление... Апелляционная жалоба следователя возвращена заявителю в виду ее несоответствия требованиям УПК", – говорится в релизе.Материал далее направят для рассмотрения в апелляционную инстанцию – Кемеровский областной суд.
https://realty.ria.ru/20221208/prigovor-1837154218.html
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происшествия, кемеровская область, кемерово, кемеровский областной суд, россия
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Кемеровский областной суд, Россия
13:41 13.12.2022
 
Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса

Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса Телегина

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкЭкс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово
Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
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Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.
Телегину грозит до 10 лет заключения по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие связало его со строительной фирмой, для которой он, по данным СУСК, пролоббировал незаконное заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей.
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Обвинение ходатайствовало о заключении Телегина в СИЗО, адвокаты просили более мягкую меру, а сам экс-чиновник заверил, что не собирается давить на свидетелей и скрываться.
"Поступили апелляционное представление прокурора Кемеровской области-Кузбасса и апелляционная жалоба следователя СУСК на постановление... Апелляционная жалоба следователя возвращена заявителю в виду ее несоответствия требованиям УПК", – говорится в релизе.
Материал далее направят для рассмотрения в апелляционную инстанцию – Кемеровский областной суд.
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