https://ria.ru/20221213/proekt-1838373206.html

Госдума одобрила в первом чтении проект о защите русского языка

Госдума одобрила в первом чтении проект о защите русского языка - РИА Новости, 13.12.2022

Госдума одобрила в первом чтении проект о защите русского языка

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:17

2022-12-13T16:17

2022-12-13T19:56

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.Как объясняют ее авторы, законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории России. Он также предусматривает контроль "за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка".По словам председателя думского комитета по культуре Елены Ямпольской, ко второму чтению депутаты намерены разграничить сферы применения русского языка — со строгим соблюдением всех норм и "с особенностями". Во втором случае, уточнила парламентарий, речь идет прежде всего о произведениях литературы и искусства, показе фильмов в кинозалах.Что касается СМИ, то, подчеркнула Ямпольская, необходимы поправки, которые обяжут массмедиа нормативно закреплять требования о соблюдении норм русского языка при публичном использовании. "Чтобы все эти безграмотные ударения, чудовищные склонения числительных, вульгаризмы, чуть ли не непристойности в эфире, чтобы они прекратили считаться авторскими манерами и авторским стилем", — добавила депутат.Это не единственная законодательная инициатива по защите русского языка. В начале декабря в Госдуму внесли еще один законопроект — о запрете использования в рекламе алфавитов, созданных не на основе кириллицы. По словам авторов документа, это поможет защите кириллического письма и очищению русского языка от избыточных заимствований.

https://sn.ria.ru/20221202/obrazovanie-1835890650.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество