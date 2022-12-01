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В России могут запретить использовать в рекламе не кириллический алфавит - РИА Новости, 01.12.2022
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В России могут запретить использовать в рекламе не кириллический алфавит
В России могут запретить использовать в рекламе не кириллический алфавит - РИА Новости, 01.12.2022
В России могут запретить использовать в рекламе не кириллический алфавит
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается запретить использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:44
2022-12-01T09:44
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госдума рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается запретить использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Проектом федерального закона... предлагается внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" с целью установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию", - говорится в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке, в рекламе преобладают иноязычные элементы, названия передаются латиницей, иногда заменяют часть букв кириллического алфавита."Проблема очищения литературного русского языка от избыточных заимствований постоянно обсуждается на всех уровнях органов власти. Принятие данного законопроекта позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной", - добавляется в пояснительной записке.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
09:44 01.12.2022
 
В России могут запретить использовать в рекламе не кириллический алфавит

В Госдуму внесли проект о запрете использования не кириллического алфавита в рекламе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается запретить использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона... предлагается внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" с целью установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Согласно пояснительной записке, в рекламе преобладают иноязычные элементы, названия передаются латиницей, иногда заменяют часть букв кириллического алфавита.
"Проблема очищения литературного русского языка от избыточных заимствований постоянно обсуждается на всех уровнях органов власти. Принятие данного законопроекта позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной", - добавляется в пояснительной записке.
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