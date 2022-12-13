Лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США
Опрос Gallup: лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лишь 1% американцев считают ситуацию с РФ самой важной проблемой США, следует из данных опроса социологического института Gallup.
"После того, как Россия вторглась на Украину в конце февраля, количество упоминаний американцами России как главной проблемы США подскочило с 2% до 9% в марте. Хотя война продолжается, количество упоминаний о ней как о самой важной проблеме упало до 5% в апреле, а во второй половине 2022 года о ней упоминали не более 1% американцев", - говорится в сообщении на сайте института.
Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря среди 1020 американцев от 18 лет и старше в 50 штатах и округе Колумбия. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 4 процентных пункта.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.