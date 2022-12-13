https://ria.ru/20221213/problema-1838373984.html

Лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США

Лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США - РИА Новости, 13.12.2022

Лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США

Лишь 1% американцев считают ситуацию с РФ самой важной проблемой США, следует из данных опроса социологического института Gallup. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:19

2022-12-13T16:19

2022-12-13T16:19

в мире

владимир путин

россия

сша

украина

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лишь 1% американцев считают ситуацию с РФ самой важной проблемой США, следует из данных опроса социологического института Gallup.Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря среди 1020 американцев от 18 лет и старше в 50 штатах и округе Колумбия. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 4 процентных пункта.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221211/ssha-1837767977.html

россия

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в мире, владимир путин, россия, сша, украина