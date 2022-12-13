Рейтинг@Mail.ru
Лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/problema-1838373984.html
Лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США
Лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США - РИА Новости, 13.12.2022
Лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США
Лишь 1% американцев считают ситуацию с РФ самой важной проблемой США, следует из данных опроса социологического института Gallup. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:19
2022-12-13T16:19
в мире
владимир путин
россия
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/00/1514600054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c5299906c8333dab79e927745ef99b4.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лишь 1% американцев считают ситуацию с РФ самой важной проблемой США, следует из данных опроса социологического института Gallup.Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря среди 1020 американцев от 18 лет и старше в 50 штатах и округе Колумбия. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 4 процентных пункта.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221211/ssha-1837767977.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/00/1514600054_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9178c2b090d32280abe40d80564d178c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, сша, украина
В мире, Владимир Путин, Россия, США, Украина
16:19 13.12.2022
 
Лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США

Опрос Gallup: лишь один процент американцев считают Россию главной проблемой США

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лишь 1% американцев считают ситуацию с РФ самой важной проблемой США, следует из данных опроса социологического института Gallup.
"После того, как Россия вторглась на Украину в конце февраля, количество упоминаний американцами России как главной проблемы США подскочило с 2% до 9% в марте. Хотя война продолжается, количество упоминаний о ней как о самой важной проблеме упало до 5% в апреле, а во второй половине 2022 года о ней упоминали не более 1% американцев", - говорится в сообщении на сайте института.
Опрос проводился с 9 ноября по 2 декабря среди 1020 американцев от 18 лет и старше в 50 штатах и округе Колумбия. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 4 процентных пункта.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 08:00
Бей своих, чтоб чужие боялись: в США оттачивают технологии промывки мозгов
 
В миреВладимир ПутинРоссияСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала