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Больше половины россиян сделали прививки от гриппа - РИА Новости, 13.12.2022
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Больше половины россиян сделали прививки от гриппа
Больше половины россиян сделали прививки от гриппа - РИА Новости, 13.12.2022
Больше половины россиян сделали прививки от гриппа
Прививки от гриппа в России сделали более 74 миллионов человек, что составляет почти 52% от численности населения страны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:16
2022-12-13T11:16
общество
здоровье - общество
тюменская область
россия
астраханская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прививки от гриппа в России сделали более 74 миллионов человек, что составляет почти 52% от численности населения страны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В рамках прививочной кампании вакцинировано более 74 миллионов человек, что составляет почти 52% от численности населения страны", - говорится в сообщении.Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях, уточнили в ведомстве.
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общество, здоровье - общество, тюменская область, россия, астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Тюменская область, Россия, Астраханская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
11:16 13.12.2022
 
Больше половины россиян сделали прививки от гриппа

Роспотребнадзор: прививки от гриппа в стране сделали 74 миллиона человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Шприц с лекарством. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прививки от гриппа в России сделали более 74 миллионов человек, что составляет почти 52% от численности населения страны, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В рамках прививочной кампании вакцинировано более 74 миллионов человек, что составляет почти 52% от численности населения страны", - говорится в сообщении.
Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях, уточнили в ведомстве.
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 11:14
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 процентов
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоТюменская областьРоссияАстраханская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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