Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/priamure-1838277395.html
Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов
Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов - РИА Новости, 13.12.2022
Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов
Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнит новогодние желания детей из детдомов, подарив боксерские перчатки, коньки и поход в музей, сообщает... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:15
2022-12-13T12:15
общество
василий орлов (губернатор)
дед мороз
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнит новогодние желания детей из детдомов, подарив боксерские перчатки, коньки и поход в музей, сообщает региональное правительство.По данным областного правительства, по инициативе главы региона в Амурской области пятый год проходит благотворительная акция "Стань Дедом Морозом". Неравнодушные жители могут исполнить желания детей из детских домов и приютов. Елку, украшенную пожеланиями детей, устанавливают в холле регионального правительства. Традиционно письма-пожелания с елки снял и руководитель области."Я снял три письма. Первое – мальчик попросил боксерские перчатки. Второе от девочки, которая мечтает о коньках и празднике на день рождения – с тортом, шарами и чтобы все это ей подарил огромный плюшевый медведь или заяц. Третье – коллективное письмо от пяти ребят, которые попросили сводить их в музей "Калачная". Обязательно все пожелания исполню", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что свои желания на Новый год написали воспитанники из 20 социальных учреждений. Они оформили мечты в виде писем, рисунков и поделок. Всего получилось 479 пожеланий.По правилам акции, участнику необходимо снять письмо с новогодней ёлки, отметиться у волонтёров, а затем воплотить детскую мечту в реальность."Акция будет действовать до 23 декабря. Прошу всех желающих принять в ней участие, поторопиться. Практика показывает, что письма разбирают быстро, 135 - уже сняли. Не упустите возможность почувствовать себя Дедом Морозом", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html
https://ria.ru/20221212/priamure-1837985446.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_b26c98a977b6ab317fdcee501b6ca0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, василий орлов (губернатор), дед мороз, амурская область
Общество, Василий Орлов (губернатор), Дед Мороз, Амурская область
12:15 13.12.2022
 
Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов

Губернатор Приамурья Орлов исполнит новогодние желания детей из детдомов

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнит новогодние желания детей из детдомов, подарив боксерские перчатки, коньки и поход в музей, сообщает региональное правительство.
По данным областного правительства, по инициативе главы региона в Амурской области пятый год проходит благотворительная акция "Стань Дедом Морозом". Неравнодушные жители могут исполнить желания детей из детских домов и приютов. Елку, украшенную пожеланиями детей, устанавливают в холле регионального правительства. Традиционно письма-пожелания с елки снял и руководитель области.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 11:14Амурская область
В Приамурье медики получили более десятка новых машин скорой помощи
"Я снял три письма. Первое – мальчик попросил боксерские перчатки. Второе от девочки, которая мечтает о коньках и празднике на день рождения – с тортом, шарами и чтобы все это ей подарил огромный плюшевый медведь или заяц. Третье – коллективное письмо от пяти ребят, которые попросили сводить их в музей "Калачная". Обязательно все пожелания исполню", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что свои желания на Новый год написали воспитанники из 20 социальных учреждений. Они оформили мечты в виде писем, рисунков и поделок. Всего получилось 479 пожеланий.
По правилам акции, участнику необходимо снять письмо с новогодней ёлки, отметиться у волонтёров, а затем воплотить детскую мечту в реальность.
"Акция будет действовать до 23 декабря. Прошу всех желающих принять в ней участие, поторопиться. Практика показывает, что письма разбирают быстро, 135 - уже сняли. Не упустите возможность почувствовать себя Дедом Морозом", - заключил губернатор.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 11:06Амурская область
Орлов призвал сделать все города Приамурья комфортными для проживания
 
ОбществоВасилий Орлов (губернатор)Дед МорозАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала