https://ria.ru/20221213/priamure-1838277395.html
Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов
Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов - РИА Новости, 13.12.2022
Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов
Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнит новогодние желания детей из детдомов, подарив боксерские перчатки, коньки и поход в музей, сообщает... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:15
2022-12-13T12:15
2022-12-13T12:15
общество
василий орлов (губернатор)
дед мороз
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнит новогодние желания детей из детдомов, подарив боксерские перчатки, коньки и поход в музей, сообщает региональное правительство.По данным областного правительства, по инициативе главы региона в Амурской области пятый год проходит благотворительная акция "Стань Дедом Морозом". Неравнодушные жители могут исполнить желания детей из детских домов и приютов. Елку, украшенную пожеланиями детей, устанавливают в холле регионального правительства. Традиционно письма-пожелания с елки снял и руководитель области."Я снял три письма. Первое – мальчик попросил боксерские перчатки. Второе от девочки, которая мечтает о коньках и празднике на день рождения – с тортом, шарами и чтобы все это ей подарил огромный плюшевый медведь или заяц. Третье – коллективное письмо от пяти ребят, которые попросили сводить их в музей "Калачная". Обязательно все пожелания исполню", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что свои желания на Новый год написали воспитанники из 20 социальных учреждений. Они оформили мечты в виде писем, рисунков и поделок. Всего получилось 479 пожеланий.По правилам акции, участнику необходимо снять письмо с новогодней ёлки, отметиться у волонтёров, а затем воплотить детскую мечту в реальность."Акция будет действовать до 23 декабря. Прошу всех желающих принять в ней участие, поторопиться. Практика показывает, что письма разбирают быстро, 135 - уже сняли. Не упустите возможность почувствовать себя Дедом Морозом", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html
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общество, василий орлов (губернатор), дед мороз, амурская область
Общество, Василий Орлов (губернатор), Дед Мороз, Амурская область
Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов
Губернатор Приамурья Орлов исполнит новогодние желания детей из детдомов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнит новогодние желания детей из детдомов, подарив боксерские перчатки, коньки и поход в музей, сообщает
региональное правительство.
По данным областного правительства, по инициативе главы региона в Амурской области пятый год проходит благотворительная акция "Стань Дедом Морозом
". Неравнодушные жители могут исполнить желания детей из детских домов и приютов. Елку, украшенную пожеланиями детей, устанавливают в холле регионального правительства. Традиционно письма-пожелания с елки снял и руководитель области.
"Я снял три письма. Первое – мальчик попросил боксерские перчатки. Второе от девочки, которая мечтает о коньках и празднике на день рождения – с тортом, шарами и чтобы все это ей подарил огромный плюшевый медведь или заяц. Третье – коллективное письмо от пяти ребят, которые попросили сводить их в музей "Калачная". Обязательно все пожелания исполню", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что свои желания на Новый год написали воспитанники из 20 социальных учреждений. Они оформили мечты в виде писем, рисунков и поделок. Всего получилось 479 пожеланий.
По правилам акции, участнику необходимо снять письмо с новогодней ёлки, отметиться у волонтёров, а затем воплотить детскую мечту в реальность.
"Акция будет действовать до 23 декабря. Прошу всех желающих принять в ней участие, поторопиться. Практика показывает, что письма разбирают быстро, 135 - уже сняли. Не упустите возможность почувствовать себя Дедом Морозом", - заключил губернатор.