https://ria.ru/20221213/priamure-1838277395.html

Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов

Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов - РИА Новости, 13.12.2022

Губернатор Приамурья исполнит новогодние желания детей из детдомов

Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнит новогодние желания детей из детдомов, подарив боксерские перчатки, коньки и поход в музей, сообщает... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:15

2022-12-13T12:15

2022-12-13T12:15

общество

василий орлов (губернатор)

дед мороз

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнит новогодние желания детей из детдомов, подарив боксерские перчатки, коньки и поход в музей, сообщает региональное правительство.По данным областного правительства, по инициативе главы региона в Амурской области пятый год проходит благотворительная акция "Стань Дедом Морозом". Неравнодушные жители могут исполнить желания детей из детских домов и приютов. Елку, украшенную пожеланиями детей, устанавливают в холле регионального правительства. Традиционно письма-пожелания с елки снял и руководитель области."Я снял три письма. Первое – мальчик попросил боксерские перчатки. Второе от девочки, которая мечтает о коньках и празднике на день рождения – с тортом, шарами и чтобы все это ей подарил огромный плюшевый медведь или заяц. Третье – коллективное письмо от пяти ребят, которые попросили сводить их в музей "Калачная". Обязательно все пожелания исполню", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что свои желания на Новый год написали воспитанники из 20 социальных учреждений. Они оформили мечты в виде писем, рисунков и поделок. Всего получилось 479 пожеланий.По правилам акции, участнику необходимо снять письмо с новогодней ёлки, отметиться у волонтёров, а затем воплотить детскую мечту в реальность."Акция будет действовать до 23 декабря. Прошу всех желающих принять в ней участие, поторопиться. Практика показывает, что письма разбирают быстро, 135 - уже сняли. Не упустите возможность почувствовать себя Дедом Морозом", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html

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амурская область

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общество, василий орлов (губернатор), дед мороз, амурская область