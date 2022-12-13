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В Курской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.12.2022
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В Курской области объявили штормовое предупреждение
В Курской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.12.2022
В Курской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за ожидаемого снегопада, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:25
2022-12-13T12:25
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за ожидаемого снегопада, сообщает ГУ МЧС РФ по региону."В период с 18 часов 13 декабря до 06 часов 14 декабря 2022 года на территории Курской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Ночью 14 декабря местами ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-20 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Утром 14 декабря ожидается образование снежного покрова местами высотой до 20-40 см", — говорится в сообщении.
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, происшествия
Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Происшествия
12:25 13.12.2022
 
В Курской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за ожидаемого снегопада

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за ожидаемого снегопада, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
"В период с 18 часов 13 декабря до 06 часов 14 декабря 2022 года на территории Курской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Ночью 14 декабря местами ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-20 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Утром 14 декабря ожидается образование снежного покрова местами высотой до 20-40 см", — говорится в сообщении.
Восстановление электроснабжения, вызванного выпадением ледяного дождя, в Чувашии - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Курская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПогодаПроисшествия
 
 
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