https://ria.ru/20221213/preduprezhdenie-1838280167.html
В Курской области объявили штормовое предупреждение
В Курской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.12.2022
В Курской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за ожидаемого снегопада, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:25
2022-12-13T12:25
2022-12-13T12:25
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за ожидаемого снегопада, сообщает ГУ МЧС РФ по региону."В период с 18 часов 13 декабря до 06 часов 14 декабря 2022 года на территории Курской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Ночью 14 декабря местами ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-20 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Утром 14 декабря ожидается образование снежного покрова местами высотой до 20-40 см", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221213/svet-1838265925.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bdebd70d261cd87d92513140e7a186a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, происшествия
Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Происшествия
В Курской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за ожидаемого снегопада