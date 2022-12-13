https://ria.ru/20221213/preduprezhdenie-1838280167.html

В Курской области объявили штормовое предупреждение

В Курской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.12.2022

В Курской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за ожидаемого снегопада, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:25

2022-12-13T12:25

2022-12-13T12:25

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Курской области из-за ожидаемого снегопада, сообщает ГУ МЧС РФ по региону."В период с 18 часов 13 декабря до 06 часов 14 декабря 2022 года на территории Курской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Ночью 14 декабря местами ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-20 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. Утром 14 декабря ожидается образование снежного покрова местами высотой до 20-40 см", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221213/svet-1838265925.html

курская область

россия

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Владимир Лаврентьев

курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, происшествия