https://ria.ru/20221213/prazdnik-1838247479.html

В Москве установят более тысячи новогодних елей

В Москве установят более тысячи новогодних елей - РИА Новости, 13.12.2022

В Москве установят более тысячи новогодних елей

Более 1 тысячи новогодних елей установят для украшения столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:25

2022-12-13T10:25

2022-12-13T10:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

новый год

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МОСКВА, РИА Новости. Более 1 тысячи новогодних елей установят для украшения столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."В настоящее время полным ходом идет украшение столицы к новогодним и рождественским праздникам… Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсят свыше 1 тысячи искусственных елей высотой от 6 до 25 метров, они будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Также он отметил, что для украшения используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях."В общей сложности установим более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, на Поклонной горе уже появился гигантский светомузыкальный шар", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20221204/moskva-1836184699.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новый год