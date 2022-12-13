Рейтинг@Mail.ru
В Москве установят более тысячи новогодних елей - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221213/prazdnik-1838247479.html
В Москве установят более тысячи новогодних елей
В Москве установят более тысячи новогодних елей - РИА Новости, 13.12.2022
В Москве установят более тысячи новогодних елей
Более 1 тысячи новогодних елей установят для украшения столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:25
2022-12-13T10:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838246258_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_4225f0f8230dd1c33b1d76df1fca805c.jpg
МОСКВА, РИА Новости. Более 1 тысячи новогодних елей установят для украшения столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."В настоящее время полным ходом идет украшение столицы к новогодним и рождественским праздникам… Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсят свыше 1 тысячи искусственных елей высотой от 6 до 25 метров, они будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Также он отметил, что для украшения используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях."В общей сложности установим более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, на Поклонной горе уже появился гигантский светомузыкальный шар", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20221204/moskva-1836184699.html
https://ria.ru/20221206/ukrashenie-1836803142.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838246258_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ac3d85cd25b711ca50473495b66f844d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Новый год
10:25 13.12.2022
 
В Москве установят более тысячи новогодних елей

Заммэра Бирюков: более тысячи искуственных новогодних елей установят и украсят в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Предновогодняя Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, РИА Новости. Более 1 тысячи новогодних елей установят для украшения столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"В настоящее время полным ходом идет украшение столицы к новогодним и рождественским праздникам… Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсят свыше 1 тысячи искусственных елей высотой от 6 до 25 метров, они будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Новогодняя инсталляция на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 10:01Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москву к Новому году украсят более четырех тысяч световых конструкций
Также он отметил, что для украшения используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
"В общей сложности установим более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, на Поклонной горе уже появился гигантский светомузыкальный шар", - добавил Бирюков.
Как украсить елку - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 21:01
Роскошь и минимализм: как правильно украсить новогоднюю ель в 2023 году
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала