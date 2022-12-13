https://ria.ru/20221213/pozhar-1838234048.html

Пожар в здании на территории завода "Звезда" в Петербурге локализовали

Пожар в здании на территории завода "Звезда" в Петербурге локализовали - РИА Новости, 13.12.2022

Пожар в здании на территории завода "Звезда" в Петербурге локализовали

Пожар в здании в Невском районе Санкт-Петербурга, где загорелась обстановка на площади 200 квадратных метров, локализован, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:20

2022-12-13T09:20

2022-12-13T10:21

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Пожар в здании в Невском районе Санкт-Петербурга, где загорелась обстановка на площади 200 квадратных метров, локализован, сообщило городское управление МЧС РФ.Сообщение о пожаре на улице Бабушкина, 123, охватившем 200 квадратных метров в двухэтажном здании габаритами 50 на 100 метров, поступило в 06.38 мск во вторник. Сведений о пострадавших не было."В 8.53 локализация пожара", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено 7 единиц техники и 35 человек личного состава.По данным из открытых источников, на улице Бабушкина, 123 находится одно из зданий завода "Звезда".

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/rassledovanie-1838200654.html

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

россия

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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)