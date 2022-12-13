Рейтинг@Mail.ru
"Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, заявила Анкара - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/potok-1838247927.html
"Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, заявила Анкара
"Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, заявила Анкара - РИА Новости, 13.12.2022
"Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, заявила Анкара
Трубопровод "Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:25
2022-12-13T10:27
экономика
турция
россия
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/11/1560021149_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ebab9c1c570072a6f763dcd132e899a0.jpg
АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Трубопровод "Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез."Турецкий поток" сейчас остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского газа на европейский рынок. Это газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по нему поставляется в Турцию и транзитом в страны Южной и Юго-Восточной Европы."Трубопровод "Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности", - приводит слова Донмеза газета Sabah.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в октябре говорил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын тогда заявлял, что Анкара и Москва находится в контакте по вопросам безопасности газопровода.В конце ноября ФСБ РФ сообщала, что предотвращена попытка украинских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Турцию и Европу.
https://ria.ru/20221213/gaz-1838226294.html
https://ria.ru/20221213/gaz-1838216629.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/11/1560021149_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_e81a73afb2a01ef4ac3ae623fa1b0083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, турецкий поток
Экономика, Турция, Россия, Турецкий поток
10:25 13.12.2022 (обновлено: 10:27 13.12.2022)
 
"Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, заявила Анкара

Глава Минэнерго Турции Донмез: "Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности

© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Трубопровод "Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Турецкий поток" сейчас остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского газа на европейский рынок. Это газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по нему поставляется в Турцию и транзитом в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 08:33
Москва надеется, что идею о газовом хабе реализуют, заявили в МИД
"Трубопровод "Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности", - приводит слова Донмеза газета Sabah.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в октябре говорил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын тогда заявлял, что Анкара и Москва находится в контакте по вопросам безопасности газопровода.
В конце ноября ФСБ РФ сообщала, что предотвращена попытка украинских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Турцию и Европу.
Монеты номиналом десять рублей на газовой плите - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 03:44
Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС, заявили на Западе
 
ЭкономикаТурцияРоссияТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала