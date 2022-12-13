https://ria.ru/20221213/potok-1838247927.html

"Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, заявила Анкара

"Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, заявила Анкара - РИА Новости, 13.12.2022

"Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, заявила Анкара

Трубопровод "Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:25

2022-12-13T10:25

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турецкий поток

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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Трубопровод "Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез."Турецкий поток" сейчас остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского газа на европейский рынок. Это газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по нему поставляется в Турцию и транзитом в страны Южной и Юго-Восточной Европы."Трубопровод "Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности", - приводит слова Донмеза газета Sabah.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в октябре говорил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын тогда заявлял, что Анкара и Москва находится в контакте по вопросам безопасности газопровода.В конце ноября ФСБ РФ сообщала, что предотвращена попытка украинских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Турцию и Европу.

https://ria.ru/20221213/gaz-1838226294.html

https://ria.ru/20221213/gaz-1838216629.html

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экономика, турция, россия, турецкий поток